Eterno ‘amigão’ da ESPN, Paulo Soares ganha homenagem no SBT

Nesta segunda-feira (29), o programa The Noite presta uma homenagem emocionante ao jornalista Paulo Soares, conhecido como o “Amigão”, com a reexibição de sua entrevista ao lado do apresentador Danilo Gentili. Uma das maiores referências da imprensa esportiva, Paulo Soares faleceu hoje em São Paulo, vítima de falência múltipla de órgãos. A atração vai ao ar à 00h15 no SBT.

Paulo Soares participou do The Noite em 2014, acompanhado por Antero Greco, seu parceiro inseparável no SportsCenter da ESPN, que faleceu no ano passado. Durante a entrevista, os dois relembraram momentos marcantes da carreira, compartilharam histórias com muito bom humor, explicaram as famosas ‘crises’ de riso ao vivo e até apresentaram um jornal falso em um divertido desafio proposto por Danilo Gentili.

Reconhecido pelo seu carisma, leveza e bom humor na condução das notícias esportivas, Paulo Soares construiu uma sólida carreira no rádio, passando por grandes veículos como Gazeta, Record, Globo, Bandeirantes e Estadão. Na televisão, destacou-se na ESPN, Cultura, TV Gazeta e SBT, onde trabalhou, por exemplo, na Copa Ouro de 2003.