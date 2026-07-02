Estes streamings estão com 30 dias grátis e descontos de 65% no Prime Day

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A temporada de ofertas do Prime Day da Amazon traz oportunidades de economia que vão além da tradicional compra de produtos físicos. Dentro da aba “Canais” (Prime Video Channels), diversos serviços de streaming, como Paramount+, Telecine, Apple TV, Sony One, Universal+, MGM+ e outros, estão com condições especiais de contratação válidas por tempo limitado. Veja tudo o que já está disponível!

Para o consumidor que planeja otimizar os gastos com plataformas digitais, as ofertas dividem-se em dois formatos: períodos de testes gratuitos estendidos para 30 dias (o padrão de mercado costuma ser de apenas 7 dias) ou descontos agressivos na mensalidade válidos por alguns meses.

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Abaixo, o Além da Tela detalha como estão distribuídas as ofertas em cada categoria para facilitar a escolha dos serviços – e não se perder em algumas ‘pegadinhas’.

Canais com 30 dias de teste grátis

Esta modalidade é voltada para quem deseja conhecer o catálogo de novos streamings sem qualquer cobrança imediata. A gratuidade de 30 dias é restrita a novos assinantes de cada respectivo canal:

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Entretenimento e Cinema: Telecine, Apple TV, Looke, Adrenalina Pura, Sony One, Filmelier+ e CINDIE.

Cinema Alternativo, Cult e Documentários: MUBI, Curta!On, Arte1 Premium, DOC Canal Brasil e Aquarius.

Animes e Conteúdo Asiático: Anime Onegai (Kaiju Play Anime).

Infantil e Família: PlayKids Learning e Box Brazil Play.

Música e Terror/Suspense: Stingray e BOOH!.

Natureza: Love Nature.

Canais com descontos por tempo limitado

Para plataformas de grande porte que optaram por não ceder períodos de cortesia longos, a estratégia foi reduzir o preço da mensalidade pela metade ou mais por um período de até um trimestre:

Paramount+: O maior abatimento do evento, oferecendo 65% de desconto durante os primeiros 2 meses de assinatura.

Lionsgate+: Disponibiliza 50% de desconto pelo período fixo de 3 meses.

Universal+: Redução de 50% de desconto no valor mensal por 3 meses.

MGM+: O canal de filmes clássicos e produções da franquia James Bond oferece 50% de desconto por 3 meses.

Crunchyroll: O streaming focado em animes oferece 50% de desconto por 2 meses de uso.

Reserva Imovision: Espaço dedicado ao cinema independente oferece 50% de desconto por 3 meses.

Cuidados importantes para o consumidor

Ao optar por usufruir dessas condições da modalidade de serviço da Amazon, o usuário precisa estar ciente das regras de transição de cobrança:

Nota de cancelamento: Tanto nos canais com teste gratuito quanto nos canais com desconto, a renovação para o preço padrão mensal é automática assim que o período promocional é encerrado. Caso não queira continuar com o serviço e evitar cobranças indesejadas no cartão de crédito, o assinante deve efetuar o cancelamento manual nas configurações da conta Amazon antes do término dos 30 dias ou do prazo dos meses com desconto.

As promoções permanecem ativas na interface do Prime Video até a próxima terça-feira, 7 de julho. Veja todas as ofertas!