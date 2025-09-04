back to top
    Estes seis canais HBO ganharam novos nomes nos EUA

    Por Guilherme Santos
    Nesta semana, os assinantes da HBO Max nos Estados Unidos notaram uma nova mudança nos nomes dos canais do serviço de streaming. Seguindo a estratégia de rebranding da Warner Bros. Discovery, os canais lineares HBO receberam novos nomes, para alinhar suas identidades ao tipo de conteúdo oferecido e reforçar o vínculo com a marca HBO.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    Novos nomes dos canais HBO

    Os canais passam a ser nomeados da seguinte forma:

    • HBO2 agora é HBO Hits;

    • HBO Signature agora é HBO Drama;

    • HBO Zone agora é HBO Movies;

    • MoreMAX agora é Cinemax Hits;

    • ActionMAX agora é Cinemax Action;

    • 5starMAX agora é Cinemax Classics.

    A alteração já aconteceu para assinantes HBO Max, onde alguns planos nos EUA  permitem acesso ao recurso “Channels”, liberado no ano passado, onde é possível acompanhar a programação ao vivo dos canais HBO dentro do próprio aplicativo, incluindo as novidades de nomenclatura.

    Motivo da mudança

    A atualização integra o reposicionamento mais amplo da plataforma. No Upfront realizado em maio, a companhia comunicou a volta do nome HBO Max, substituindo o nome “Max” para enfatizar o catálogo premium da marca HBO.

    Publicidade

      Publicidade

