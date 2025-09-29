Estes são os lançamentos de Outubro no Universal+

Publicidade

O streaming Universal+ traz em outubro novidades que prometem prender a atenção dos assinantes, com lançamentos que vão do sobrenatural à ação, além de um documentário revelador. O streaming pode está disponível para assinatura nas plataformas Prime Video, Claro tv+, Vivo Play, Meli+ e UOL Play.

Confira o que vem por aí!

SurrealEstate (Terceira temporada) – 10 de outubro

A aguardada terceira temporada do drama sobrenatural canadense criado por George R. Olson estreia com 10 episódios inéditos. Luke Roman (Tim Rozon, Wynonna Earp) e Susan Ireland (Sarah Levy, Schitt’s Creek) continuam lutando contra fenômenos paranormais que ocorrem nas casas que sua imobiliária, Agência Roman, tenta vender. Com uma combinação perfeita de surpresas, comédia e drama, a série mantém seus personagens aprimorando habilidades para limpar propriedades metafisicamente comprometidas, enfrentando casos de possessão que dificultam a venda dos imóveis.

Hotel Costiera – 24 de outubro

A nova série de ação estrelada por Jesse Williams (Grey’s Anatomy, Only Murders in the Building) chega com produção de alto risco. Daniel “DD” De Luca, um ex-fuzileiro naval de Nápoles, começa a trabalhar em um hotel de luxo na Costa Amalfitana, onde enfrenta casos violentos ligados aos hóspedes, enquanto tenta encontrar a filha desaparecida de um homem local. Misturando ação intensa com toques de comédia, a série promete envolver o público com personagens complexos e um cenário paradisíaco.

Matthew Perry: Uma Tragédia de Hollywood – 28 de outubro

Este documentário dirigido por Robert Palumbo traz um olhar profundo sobre a vida e a trágica morte do ator Matthew Perry, falecido em 28 de outubro de 2023 após overdose de cetamina. Com entrevistas exclusivas de atores, investigadores e outras figuras importantes de Hollywood, o filme expõe a luta de Perry contra o vício, os dias finais antes de sua morte e as circunstâncias investigadas pelas autoridades. É uma produção reveladora que mostra os bastidores da indústria e os desafios enfrentados pelo ator.