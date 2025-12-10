Este canal aberto acaba de chegar ao Samsung TV Plus

- Publicidade -

O Samsung TV Plus, serviço gratuito de streaming linear da Samsung, acaba de adicionar um novo canal aberto: a Redevida, uma das principais emissoras católicas do Brasil. O canal pode ser sintonizado na posição 2078.

Fundada em 1995 na cidade de São José do Rio Preto (SP), a Redevida consolidou-se como uma das redes de televisão aberta de maior alcance nacional, com transmissão via satélite, operadoras de TV por assinatura e plataformas digitais. Sua grade inclui programas religiosos como O Terço de Aparecida, Rosário da Vida, Jornal da Vida, além de transmissões diárias da Santa Missa e conteúdos voltados à família, educação e cidadania.



Mesclando canais ao vivo e conteúdos sob demanda, o Samsung TV Plus segue ampliando sua grade com uma oferta cada vez maior de canais locais, internacionais e exclusivos. Recentemente, canais como Canal Rural, L!ke e outros foram adicionados ao line-up do streaming.