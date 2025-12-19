Esta é a programação do SBT News no fim de semana

- Publicidade -

No ar desde o último dia 15 de Dezembro, o novo canal de notícias SBT News estreia sua programação de fim de semana, com atrações inéditas, boletins ao vivo e até 16 horas de transmissões em tempo real, entre sábado e domingo. O canal também irá reprisar atrações do SBT.

Um dos destaques é o programa “True Crime” (domingos, 15h), em formato de podcast, com o repórter investigativo Fábio Diamante e o produtor Robinson Cerântula. Com larga experiência em coberturas relacionadas à área de segurança pública, a dupla abordará os bastidores do universo criminal.

Na estreia, a atração conversa com o promotor de Justiça Lincoln Gakiya para uma entrevista reveladora sobre sua trajetória no combate ao crime organizado no Brasil. Reconhecido nacionalmente por enfrentar o PCC, Gakiya vive sob escolta há décadas e é um dos principais articuladores de medidas legais contra o poder das organizações criminosas.

Ainda na programação de fim de semana, o canal reexibe atrações do SBT, como “Conexão Repórter”, “SBT Repórter”, “The Noite” e “Podnight“, além de resgatar entrevistas clássicas de Jô Soares nas madrugadas de sábado para domingo.

Também aos domingos, das 13h às 14h, vão ao ar documentários produzidos para o +SBT. Para inaugurar a faixa, será exibido “Silvio Santos vale mais do que dinheiro!“. Confira a programação do fim de semana do SBT News:

SÁBADO

02h00 às 06h00 – SBT NOTÍCIAS MADRUGADA

06h00 às 07h00 – CONEXÃO REPÓRTER

07h00 às 08h00 – SBT REPÓRTER arquivo

08h00 às 09h00 – NEWS SÁBADO(ao vivo)

09h00 às 10h00 – MAPA MUNDI

10h00 às 11h00 – NEWS SÁBADO (ao vivo)

11h00 às 15h00 – SBT NOTÍCIAS 1 EDIÇÃO (ao vivo)

15h00 às 16h00 – MASBAH

16h00 às 17h00 – SBT REPÓRTER novo

17h00 às 18h00 – NEWS SÁBADO (ao vivo)

18h00 às 19h00 – PODNEWS

19h00 às 21h00 – JORNAL DO SBT News (ao vivo)

21h00 às 22h00 – PIVOTANDO

22h00 às 23h00 – SBT BRASIL

23h00 à 00h30 – THE NOITE

00h30 às 02h00 – PODNIGHT

02h00 às 03h00 – JÔ SOARES

DOMINGO

03h00 às 07h00 – SBT NOTÍCIAS MADRUGADA

07h00 às 08h00 – COLEÇÃO SBT

08h00 às 09h00 – CONEXÃO REPÓRTER

09h00 às 10h00 – PIVOTANDO

10h00 às 11h00 – SBT REPORTER

11h00 às 12h00 – CARIOCOU

12h00 as 13h00 – SBT SPORTS

13h00 às 14h00 – DOC

14h00 às 15h00 – MAPA MUNDI

15h00 às 16h00 – TRUE CRIME

16h00 às 17h00 – NEWS DOMINGO (ao vivo)

17h00 às 18h00 – PODNEWS

18h00 as 19h00 – NEWS DOMINGO (ao vivo)

19h00 às 20h00 – SALA DE IMPRENSA, com Basília Rodrigues

20h00 às 21h00 – NEWS DOMINGO (ao vivo)

21h00 as 22h00 – PODER EM FOCO, com Renata Varandas

22h00 às 22h30 – DE FRENTE COM O CEO (Exame)

22h30 às 00h00 – POD NIGHT

00h00 à 01h00 – THE NOITE

Saiba mais sobre os programas do SBT News no fim de semana:

Sala de Imprensa

O Sala de Imprensa, comandado pela jornalista Basília Rodrigues, recebe nomes importantes da política nacional. A cada programa, dois jornalistas do SBT e do SBT News também participam da roda de conversa. Todo domingo, às 19h.

Poder em Foco

No Poder em Foco, a apresentadora Renata Varandas traz toda semana um entrevistado de peso para falar de temas que mexem com a vida da população. Aos domingos, às 21h.

Podnews

O Podnews é um programa de entrevistas do SBT News no formato de podcast. Comentaristas e repórteres se revezam em entrevistas com nomes de peso para falar de política, economia e relações internacionais. Aos sábados, às 18h.

True Crime

No podcast True Crime, o repórter Fábio Diamante e o produtor Robinson Cerântula mergulham nos bastidores dos crimes que chocaram o Brasil. A cada episódio, eles entrevistam promotores, delegados, advogados e outros personagens diretamente envolvidos na investigação e na resolução de casos que ganharam destaque na mídia. Com uma abordagem jornalística, o podcast revela detalhes inéditos, estratégias jurídicas e bastidores das apurações, oferecendo ao expectador uma nova perspectiva sobre crimes reais que marcaram o país. Domingo, às 15h.

Pivotando

Mais do que um programa de entrevistas, “Pivotando” é uma jornada de aprendizado, reflexão e inspiração. João Kepler traz não só sua expertise, mas também sua vivência prática de enfrentar desafios e transformá-los em oportunidades. A proposta foca exclusivamente em empresários que se tornaram influenciadores em suas áreas, oferecendo uma perspectiva única sobre suas trajetórias e ferramentas valiosas para inspirar o público no mundo dos negócios.

O SBT Repórter tem apresentação de Cesar Filho. O programa voltou à grade da TV aberta no segundo semestre deste ano.

Mapa Mundi

Apresentado pelo correspondente internacional do SBT na Europa, Sérgio Utsch, trata dos principais fatos internacionais da semana, revelando o contexto e suas repercussões no Brasil e no mundo.

Masbah!

Revista eletrônica com temática moderna, dinâmica e com matérias surpreendentes que abordam os mais variados assuntos como curiosidades, tendências, cultura e muita música. O termo “Masbah” é originário da expressão “Mas que barbaridade”, que significa algo que causa admiração, surpresa ou euforia. De forma espontânea e descontraída, Masbah! traz informação, gente interessante e bom humor para todas as idades.

Cariocou

Programa de diversidades que é a cara do Rio, com cultura, conhecimento e muito entretenimento. A ideia é mostrar a cidade por olhares diferentes, suas belezas naturais, riquezas culturais e hábitos do “carioquês”, sua gastronomia, beleza, moda, shows e outras curiosidades. Uma oportunidade para o cidadão fluminense e o turista conhecerem o melhor do Rio.

Coleções

São documentários que já foram exibidos no +SBT. A faixa estreia com “Silvio Santos vale mais do que dinheiro!”, documentário sobre a vida do maior comunicador brasileiro de todos os tempos com imagens e depoimentos exclusivos