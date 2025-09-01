back to top
    ESPN e Disney+ confirmam transmissão da NFL em São Paulo

    Por Redação
    A ESPN e o Disney+ transmitem no dia 5 de setembro, a partir das 21h, o tão aguardado São Paulo Game da NFL, diretamente da Neo Química Arena, com o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs marcando um novo capítulo histórico da relação entre a liga americana de futebol e os fãs brasileiros.

    Na temporada 2025, o público poderá acompanhar na ESPN e no Disney+ uma seleção exclusiva de jogos, incluindo o tradicional Monday Night Football, partidas de domingo e toda a emoção dos playoffs com transmissões de Wild Card, Divisional Finals e até uma das Finais de Conferência.

    O Disney+ intensifica a experiência com jogos sob demanda em seu catálogo, oferecendo ao assinante conveniência e flexibilidade para não perder nenhum lance.

    No digital, a ESPN promete uma cobertura multiplataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectada à operação global da marca.

    Na temporada 2025, o público poderá acompanhar na ESPN e no Disney+ uma seleção exclusiva de jogos, incluindo o tradicional Monday Night Football, partidas de domingo e toda a emoção dos playoffs com transmissões de Wild Card, Divisional Finals e até uma das Finais de Conferência.

    O Disney+ intensifica a experiência com jogos sob demanda em seu catálogo, oferecendo ao assinante conveniência e flexibilidade para não perder nenhum lance.

    No digital, a ESPN promete uma cobertura multiplataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectada à operação global da marca.

