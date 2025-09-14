back to top
    Emmy Awards 2025: onde assistir ao vivo?

    A 77ª Edição do Emmy Awards, premiação que celebra os destaques da indústria televisiva global, reconhecendo as conquistas notáveis de artistas, técnicos e roteiristas, acontece no domingo, 14 de setembro. Mais uma vez, a transmissão será simultânea em streaming, na HBO Max, e pelo canal por assinatura TNT, diretamente do Peacock Theatre, em Los Angeles.

    O pré-show, que será conduzido por Carol Ribeiro a partir das 20h30, promete destacar entrevistas exclusivas no tapete vermelho e conteúdos especiais sobre os indicados. A cerimônia principal começa às 21h, com comentários da especialista Aline Diniz.

    A HBO Max conquistou 142 indicações, estabelecendo um novo recorde histórico da marca e liderando o número de indicações entre plataformas de streaming, canais por assinatura e emissoras globais. Esta é a 22ª vez em que a HBO se destaca como a maior indicada ao Emmy Awards.

    Principais séries indicadas

    • The White Lotus: 23 indicações

    • Pinguim (The Penguin): 24 indicações

    • The Last of Us: 16 indicações

    • Hacks: 14 indicações

    • The Pitt: 13 indicações

    • A Casa do Dragão (House of the Dragon): 6 indicações

    O evento será apresentado pelo comediante Nate Bargatze. A transmissão ao vivo ocorrerá simultaneamente na TNT e na HBO Max, e o evento poderá ser reassistido na plataforma por até seis meses para quem quiser reviver os melhores momentos.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

