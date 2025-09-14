Emmy Awards 2025: onde assistir ao vivo?

Publicidade

A 77ª Edição do Emmy Awards, premiação que celebra os destaques da indústria televisiva global, reconhecendo as conquistas notáveis de artistas, técnicos e roteiristas, acontece no domingo, 14 de setembro. Mais uma vez, a transmissão será simultânea em streaming, na HBO Max, e pelo canal por assinatura TNT, diretamente do Peacock Theatre, em Los Angeles.

O pré-show, que será conduzido por Carol Ribeiro a partir das 20h30, promete destacar entrevistas exclusivas no tapete vermelho e conteúdos especiais sobre os indicados. A cerimônia principal começa às 21h, com comentários da especialista Aline Diniz.

A HBO Max conquistou 142 indicações, estabelecendo um novo recorde histórico da marca e liderando o número de indicações entre plataformas de streaming, canais por assinatura e emissoras globais. Esta é a 22ª vez em que a HBO se destaca como a maior indicada ao Emmy Awards.

Principais séries indicadas

The White Lotus : 23 indicações

Pinguim (The Penguin) : 24 indicações

The Last of Us : 16 indicações

Hacks : 14 indicações

The Pitt : 13 indicações

A Casa do Dragão (House of the Dragon): 6 indicações

O evento será apresentado pelo comediante Nate Bargatze. A transmissão ao vivo ocorrerá simultaneamente na TNT e na HBO Max, e o evento poderá ser reassistido na plataforma por até seis meses para quem quiser reviver os melhores momentos.