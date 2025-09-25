Em transição para MS NOW, MSNBC fecha parceria com a Sky News

Publicidade

A MSNBC anunciou um acordo de vários anos com a Sky News para fornecimento de conteúdo jornalístico internacional. A parceria ocorre em um momento de grande transformação para o canal de notícias americano, que passará a se chamar MS NOW.

A mudança faz parte de uma reestruturação maior da Comcast, que está desmembrando a MSNBC e outros canais a cabo em uma nova empresa chamada VERSANT. Com isso, o canal deixará de ter acesso à vasta rede de correspondentes da NBC News, sua antiga “empresa-mãe”. Para preencher essa lacuna, a MS NOW passará a contar com a cobertura global da Sky News, que possui mais de 500 jornalistas e 11 escritórios internacionais em locais como Pequim, Jerusalém e Moscou.

Os primeiros conteúdos da Sky News começarão a ser exibidos na programação da MS NOW a partir de 1º de outubro.

“Neste momento de eventos noticiosos históricos que acontecem ao redor do mundo, estamos honrados em trazer a reportagem premium e os grandes jornalistas da Sky News para a comunidade da MSNBC“, disse Rebecca Kutler, presidente da MSNBC. Ela destacou que a parceria é um elemento-chave da nova promessa da marca MS NOW: “Minha Fonte de Notícias, Opinião e o Mundo“.

Para a Sky News, o acordo faz parte de seu projeto de transformação “Sky News 2030”, que visa expandir a distribuição de seu conteúdo em plataformas digitais e diversificar suas fontes de receita para além da publicidade.

Para liderar a nova operação de coleta de notícias internacionais, o canal contratou o veterano jornalista Ian Sherwood, que já ocupou cargos de liderança na NBC News e também trabalhou anteriormente com a Sky News.