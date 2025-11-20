Ed Sheeran e outros convidados estão no sofá de Graham Norton desta sexta

O aclamado talk show britânico The Graham Norton Show está de volta e promete um sofá recheado de celebridades de peso na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro. O extravagante comediante irlandês Graham Norton recebe nomes de destaque de Hollywood e um dos maiores artistas musicais da atualidade.
O programa, que combina o estilo único de stand-up de Norton com entrevistas descontraídas, será exibido no canal Film&Arts a partir das 21h (horário de Brasília).
Convidados e Destaques da Edição
A edição desta semana promete grandes conversas e momentos hilários com um painel diversificado de convidados da indústria do entretenimento:
-
Glen Powell: Ator em ascensão, conhecido por sucessos recentes de bilheteria.
-
Michelle Yeoh: Vencedora do Oscar e estrela de grandes produções de ação e drama.
-
Rosamund Pike: Atriz britânica reconhecida por papéis intensos no cinema.
-
Jack Whitehall: Comediante e ator britânico conhecido por seu humor afiado.
Além das conversas, a atração terá um momento musical especial. O cantor e compositor Ed Sheeran se junta à conversa após apresentar a canção “Camera”, de seu álbum Play.
O The Graham Norton Show é conhecido por seu foco nas tendências e histórias da cultura pop e das celebridades, tornando-se uma parada obrigatória para os grandes nomes do entretenimento global.