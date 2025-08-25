Donald Trump ameaça a concessão das redes ABC e NBC

Publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que as concessões dos canais de televisão ABC e NBC sejam canceladas, alegando que ambas promovem uma cobertura noticiosa “tendenciosa” e desfavorável à sua figura política.

Numa mensagem publicada na rede “Truth Social”, Trump afirmou que “97% das notícias dos dois canais” são contra ele e classificou as estações como “fake news” e “duas das piores e mais enviesadas da história”. Vale lembrar que Trump comandou o reality show “O Aprendiz” (The Apprentice) na rede NBC, em 2004.

Para Trump, o jornalismo praticado pela ABC e NBC prejudica republicanos e conservadores, defendendo que ambas deveriam perder as licenças de operação devido à “injusta” cobertura dos seus discursos e ações. Além disso, o presidente sugere ainda que, caso as licenças não sejam revogadas, os canais deveriam pagar caro pelo uso do espectro público, argumentando que este privilégio não deve ser concedido a quem pratica o que chama de “jornalismo desonesto”.

Apesar do apelo efetuado por Trump à Comissão Federal de Comunicações (FCC) para que retire as licenças à ABC e NBC, especialistas apontam que não está claro se o presidente detém autoridade para avançar com tal ação. O episódio reacende o debate sobre liberdade de imprensa, regulamentação dos meios de comunicação e o papel da cobertura política nos Estados Unidos.