Disney+ lança promoção com “preços de verdade”

Se você é daqueles que só esperava uma boa desculpa para assinar o Disney+ sem sentir que está jogando dinheiro fora, a hora pode ter chegado. O streaming da Disney, que se uniu ao Star+ (ok, em breve o Star+ virará Hulu!), anunciou uma promoção com até 70% de desconto nos seus planos. O que parece ser um presente dos céus, na verdade, só nos faz pensar: e se esses fossem os preços normais?

Os preços “promocionais” que parecem justos

Para quem assinar até o dia 27 de setembro, os preços caem drasticamente, tornando a plataforma bem mais atrativa.

Confira os valores:

Plano Padrão com anúncios: de R$ 27,99 por R$ 9,90/mês

de R$ 27,99 por Plano Padrão: de R$ 46,90 por R$ 17,90/mês

de R$ 46,90 por Plano Premium: de R$ 66,90 por R$ 19,90/mês

A oferta é válida por quatro meses, mas, depois disso, prepare o bolso: a renovação volta a ser no preço normal. Convenhamos, a gente sabe que essa é a jogada: te viciar para depois cobrar o preço cheio.

Mas atenção, nem tudo é perfeito…

É claro que a oferta vem com o famoso “leia as letras miúdas”. A qualidade de vídeo 4K UHD e o som Dolby Atmos continuam exclusivos do plano Premium, ou seja, se você quer a experiência completa, vai ter que desembolsar o valor mais alto da promoção.

Além disso, o plano mais barato (Padrão com anúncios) tem algumas limitações: não é possível fazer downloads e a lista de dispositivos compatíveis é mais restrita. E, para deixar claro, os eventos ao vivo da ESPN continuarão com publicidade, não importa o plano. O Mickey quer o seu dinheiro de qualquer jeito.

Apesar de tudo, essa pode ser a chance de ouro para assistir aos conteúdos que você sempre quis sem ter que vender um rim. Mas seja rápido, porque o feitiço só dura até o dia 27 de setembro. Depois, a carroça vira abóbora e o preço volta ao normal.

E aí, vai encarar essa “mágica”? Ou vai continuar esperando por um preço que faça mais sentido para o que o serviço realmente oferece?