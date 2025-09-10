Disney+ exibe mais um show ao vivo em streaming

Publicidade

No próximo sábado, dia 13 de setembro, a partir das 16h, o espetáculo “Grace for the World” será transmitido ao vivo e com exclusividade para a América Latina pelo Disney+, diretamente da Praça de São Pedro, no Vaticano. A apresentação, codirigida por Pharrell Williams e o Maestro Andrea Bocelli, é inédita e marca o encerramento do terceiro Encontro Mundial sobre Fraternidade Humana e a celebração do Ano Jubilar de 2025, contando com o apoio oficial do Vaticano.

Pela primeira vez na história, a lendária praça romana se transforma em palco de um concerto público e gratuito que unirá grandes nomes da música internacional, líderes humanitários e religiosos para promover uma mensagem de fraternidade global. O evento é aberto ao público em Roma — com expectativa de lotação máxima aproximada de 300 mil pessoas — e transmitido mundialmente pelo Disney+.

Entre os artistas confirmados estão Pharrell Williams com o coro gospel Voices of Fire, Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, BamBam, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, Jennifer Hudson, além do Coro da Diocese de Roma, sob direção musical de Adam Blackstone. O concerto apresenta ainda um espetáculo aéreo com mais de 3.000 drones, exibindo imagens inspiradas na Capela Sistina, desenvolvidas pela Nova Sky Stories — uma inovação tecnológica nunca antes vista em eventos do Vaticano.

A produção executiva reúne Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Nova Sky Stories, Something in the Water, Solina Chau, Mark & Roma Burnett e Kimbal Musk, com direção musical de Adam Blackstone e direção de Sam Wrench. O evento celebra a força da fraternidade, levando ao mundo uma mensagem de unidade, paz e compromisso com a proteção da criação.

Para quem perder ou quiser rever, será possível assistir ao show no Disney+ até 27 de setembro.