Dezembro: Confira as principais estreias do Telecine na TV paga

Ricardo Marques

O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou diversas novidades para sua principal sessão de filmes. Todo sábado, a partir das 22h, os assinantes acompanham uma grande produção do cinema mundial.

Em dezembro, as novidades começam no dia 6 com Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray Baird, o tributo feminino do Distrito 12.

 

A Sogra Perfeita 2 é a novidade do dia 13 de dezembro. Após conhecer o poder da liberdade, Neide acaba negando o inesperado pedido de casamento do seu namorado, Oliveira, por medo de perder sua independência. No entanto, o surgimento de sua sogra portuguesa com malas prontas para o casório instiga a curiosidade de toda a vizinhança e cada um deles começa a se preparar para a suposta cerimônia. Agora, Neide precisa resolver a situação sozinha enquanto dá continuidade a sua renomada carreira de cabeleireira.

 

Na semana que antecede o feriado de natal, o público confere no dia 20 de dezembro, o longa O Silêncio da Vingança (Silent Night). Pai atormentado faz da vingança sua missão depois que seu filho é pego no fogo cruzado de uma gangue e morre na véspera de Natal.

 

Fechando o mês (e o ano), Duro de Casar (Bride Hard) é o destaque do dia 27 de dezembro. Com Rebel Wilson. Quando um grupo de mercenários sequestra uma luxuosa boda, eles não sabem que a dama de honra é uma agente secreta pronta para desatar o inferno sobre quem tentar arruinar o casamento.

 

