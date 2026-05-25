Junho: Quatro filmaços invadem os sábados da Telecine

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O Telecine Premium preparou uma grade variada para as Superestreias de junho de 2026. São quatro filmes inéditos exibidos sempre aos sábados, às 22h, com gêneros que vão do drama bíblico ao terror sobrenatural — passando por uma comédia de ação americana e uma produção nacional dos Estúdios Globo ambientada no universo do pagode.

Todos os títulos ficam disponíveis no catálogo do Telecine, dentro do Globoplay e nas operadoras parceiras, logo após a exibição no canal linear.

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A programação completa:

06/06 — A Última Ceia (The Last Supper, 2025)

Drama bíblico dirigido por Mauro Borrelli, o filme revisita os últimos dias de Jesus sob a perspectiva de seus discípulos. A narrativa foca nos bastidores da célebre última refeição, com tensões entre lealdade e traição conduzindo a trama. O elenco traz Jamie Ward como Jesus, James Oliver Wheatley como Pedro e Robert Knepper e James Faulkner em papéis de destaque. Com 114 minutos, a produção arrecadou US$ 6,6 milhões nos EUA e recebeu nota A– do CinemaScore — embora tenha dividido a crítica especializada, com avaliação de 5,2 no IMDb e 80% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

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13/06 — Deixa Acontecer (2026)

Produção dos Estúdios Globo, a comédia romântica musical é inspirada na canção homônima de Xande de Pilares e presta homenagem a Arlindo Cruz. A trama acompanha Marina (Paola Antonini), uma jovem mineira que conquista uma vaga em Medicina no Rio de Janeiro e, ao chegar à cidade, cruza o caminho de João Mendes (João Vitor Silva), um astro do pagode em crise de imagem. O elenco ainda conta com Douglas Silva, Klara Castanho, Mariana Ximenes, Camila Morgado e Danton Mello. A direção é de Natalia Grimberg, com criação e roteiro de Renata Corrêa.

20/06 — Missão: Improvável (London Calling, 2025)

Comédia de ação dirigida por Allan Ungar, o filme acompanha Tommy Ward (Josh Duhamel), um assassino de aluguel decadente que, após matar a pessoa errada em Londres, foge para Los Angeles e acaba obrigado a cuidar do filho nerd de seu novo chefe do crime (Rick Hoffman). Com Jeremy Ray Taylor e Aidan Gillen no elenco, a produção aposta na química entre os protagonistas num tom de filme de dupla à moda dos anos 1990. No Rotten Tomatoes, ficou com 47% da crítica e 42% do público. No IMDb, marca 5,7 — desempenho morno, mas suficiente para quem busca uma sessão leve e despretensiosa no sábado à noite.

27/06 — Bom Menino (Good Boy, 2025)

O destaque do mês fecha a grade com chave de ouro. Terror sobrenatural dirigido por Ben Leonberg em sua estreia no longa-metragem, o filme é inteiramente contado sob a perspectiva de Indy, um cão da raça Nova Scotia Duck Tolling Retriever. A trama acompanha Todd (Shane Jensen), um jovem com doença pulmonar crônica que se muda para a casa rural do avô falecido. Quando forças sobrenaturais começam a ameaçá-lo, Indy precisa enfrentar a entidade maligna para proteger seu dono. Com apenas 73 minutos e orçamento de US$ 70 mil, o filme arrecadou impressionantes US$ 8,7 milhões e conquistou 90% de aprovação da crítica e 81% do público no Rotten Tomatoes, além de 6,1 no IMDb. Recebeu até o selo de aprovação de Stephen King, que o chamou de “curto e maravilhoso”. Se você está preocupado com o destino do cachorro: fique tranquilo.

Mês equilibrado

A grade de junho mostra uma curadoria variada do Telecine Premium: abre com um drama de nicho religioso, passa por uma aposta nacional com elenco de peso da TV brasileira, oferece uma sessão pipoca de ação e humor e fecha com um thriller autoral premiado em festival. Para quem assina o pacote, o sábado à noite em junho tem motivo de sobra para ficar no sofá.

Qual dessas estreias de junho mais chamou sua atenção? Conta pra gente nos comentários!