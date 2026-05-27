LG Channels: streaming já passa de 14 canais de notícias gratuitos

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Se você tem uma Smart TV LG com o sistema webOS, você tem em mãos uma das grades de jornalismo mais completas do mercado atual, e o melhor: 100% gratuita. O LG Channels, a plataforma nativa de canais FAST da marca, vem recebendo várias atualizações de conteúdo factual, permitindo que você acompanhe desde o trânsito da sua cidade até as grandes movimentações do mercado financeiro global sem precisar de uma assinatura de TV a cabo ou antena digital. Dá uma ohada!

Jornalismo Nacional e “hard news”

Para quem quer acompanhar a política, a economia e o dia a dia do Brasil em tempo real, a grade oferece algumas das principais forças do jornalismo do país:

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VejaTV: A tradicional cobertura política e de opinião da revista Veja, agora em formato audiovisual.

Jovem Pan News: Opinião forte, debates e cobertura intensa dos fatos do país. Publicidade

SBT News: O braço digital de jornalismo do SBT, com foco em agilidade, reportagens exclusivas e o factual direto de Brasília.

CNN Brasil: Uma das maiores grifes de notícias do mundo, operando 24h ao vivo com análises políticas e os furos do momento.

Record News: O canal de notícias líder em alcance na TV aberta, com forte presença no streaming trazendo plantões e prestação de serviço.

Rádio BandNews FM: A agilidade do rádio com imagem, ideal para começar o dia sabendo do trânsito e das primeiras notícias.

Metrópoles: Um dos portais mais acessados do país, trazendo furos de reportagem, entretenimento e jornalismo dinâmico.

Canal UOL: Entrevistas, programas esportivos, debates políticos e cotidianos com a curadoria do maior portal de conteúdo do Brasil.

Economia, finanças e negócios

Se o seu foco é o mercado financeiro, investimentos e tomadas de decisão rápidas, o LG Channels conta com duas referências obrigatórias:

Bloomberg TV+: A central do capitalismo global. Notícias do mercado internacional, bolsas de valores e entrevistas com os maiores CEOs do mundo (em inglês).

CNN Brasil Money: O canal derivado da CNN brasileira focado 100% em economia, finanças e no fechamento do mercado financeiro.

Perspectiva global e internacional

Quer sair da bolha local e entender os conflitos, a geopolítica e a cultura ao redor do mundo? Sintonize nestas opções:

Time Magazine: Documentários e reportagens aprofundadas com o selo de qualidade de uma das revistas mais importantes da história.

EuroNews Português: O jornalismo direto do continente europeu, com foco em fatos globais transmitidos em português europeu.

USA Today News: Informações ágeis e os principais destaques do cotidiano e da cultura pop norte-americana.

CBS News 24/7: O gigante do jornalismo americano com cobertura ao vivo e em tempo real dos principais fatos dos EUA.