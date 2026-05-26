Apaixonado por futebol? Conheça o canal gratuito FIFA+

De jogos históricos a bastidores exclusivos: saiba onde assistir ao canal oficial da FIFA sem pagar absolutamente nada por assinatura.

    Se você acha que precisa assinar pacotes caros de esportes para respirar futebol o dia todo, o FIFA+ vai mudar o seu conceito. O canal oficial da entidade máxima do futebol mundial se consolidou no universo FAST como o destino definitivo para os amantes da bola. Esqueça as discussões de mesa redonda repetitivas: aqui o foco é a emoção do jogo, a história das Copas e o acesso exclusivo aos maiores craques do planeta.

    O canal funciona como uma verdadeira biblioteca viva do futebol, misturando a nostalgia das lendas do passado com a cobertura de competições atuais que muitas vezes não passam na TV aberta.

    O que o FIFA+ entrega na programação diária?

    A grande sacada do FIFA+ é não ser apenas um canal de notícias, mas sim um gerador de nostalgia e entretenimento esportivo de alto nível. Ao sintonizar, você encontra:

    • Arquivos da Copa do Mundo: Jogos icônicos na íntegra e compactos das maiores partidas da história dos mundiais masculinos e femininos.

    • Documentários Originais: Produções exclusivas de padrão cinematográfico que mostram os bastidores da vida de grandes astros, histórias de superação e bastidores de seleções.

    • Transmissões ao Vivo: Cobertura de torneios juvenis, futsal, futebol de areia e eliminatórias que dificilmente encontram espaço na mídia tradicional.

    • Perfis e Gols Históricos: Coletâneas com os gols mais bonitos de todas as eras, comemorações marcantes e a trajetória dos maiores camisas 10 do mundo.

    Onde assistir ao FIFA+ gratuitamente?

    Por ser o canal oficial da FIFA, a distribuição é massiva. Ele está integrado em praticamente todas as grandes plataformas de streaming gratuito e sistemas de Smart TVs do mercado.

    Confira onde encontrar a transmissão ao vivo:

    Direto na sua Smart TV

    • Samsung TV Plus: Canal 2313.

    • LG Channels: Canal 803.

    • TCL Channel: Canal 10025.

    • VIDAA tv: Canal 5202 (Smart TVs Hisense e similares).

    • Xiaomi TV+: Canal 775.

    • Roku Channel: Canal 255.

    • Whale TV+: Disponível no menu nativo do sistema.

    Em Aplicativos e Agregadores

    • Pluto TV & Plex TV: Disponível na seção de esportes de ambas as plataformas.

    • DAZN Brasil: Integrado ao ecossistema da plataforma como canal linear gratuito.

    • MovieArk: Disponível no catálogo de canais por IP.

