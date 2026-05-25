Disney+ e Hulu revelam a primeira grande estreia de junho

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O Disney+ já definiu qual será o seu primeiro grande trunfo para abrir a temporada de lançamentos do próximo mês. No dia 2 de junho, chega com exclusividade à América Latina a série Inapropriados Para o Trabalho. A produção tem o selo Hulu.

Idealizada pela mente criativa de Mindy Kaling, um dos nomes mais bem-sucedidos do gênero, a série fará sua estreia com uma dose tripla para os assinantes, com os três primeiros episódios de uma só vez. Depois, o público poderá acompanhar dois novos episódios semanalmente, sempre às terças-feiras.

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Mantendo o DNA das produções do Hulu, a trama de Inapropriados Para o Trabalho acompanha o cotidiano de cinco jovens de vinte e poucos anos completamente obcecados por suas carreiras. Ambientada em Murray Hill, uma das regiões mais glamourosas de Manhattan, a comédia retrata a rotina frenética desse grupo para alcançar o topo do sucesso profissional, deixando a felicidade pessoal em segundo plano, para quando (e se) sobrar tempo.

O elenco principal é liderado por jovens talentos como Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay e Jay Ellis.

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Para enriquecer as dinâmicas de escritório e os absurdos do ambiente de trabalho, a série conta ainda com participações especiais de nomes como Constance Wu, Victor Garber, Greg Germann e Ego Nwodim.

Confira o trailer oficial, dublado em português: