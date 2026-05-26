SOFA DGTL lança 16 canais FAST gratuitos no YouTube

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O YouTube acaba de ganhar 16 novos canais com programação linear 24 horas, cortesia da SOFA DGTL. Os canais FAST (sigla para Free Ad-supported Streaming Television, ou seja, TV por streaming gratuita bancada por anúncios) chegam de forma gradual a partir de maio ao Brasil, América Latina, Estados Unidos e Portugal. A proposta é simples: você liga, escolhe um canal por gênero e assiste como faria com a TV aberta — sem busca, sem algoritmo, sem decisão paralisante.

Por que o YouTube — e por que agora

O timing não é coincidência. Segundo dados do Ibope, a TV conectada já ultrapassou o celular como principal tela de consumo do YouTube dentro dos lares brasileiros. São mais de 80 milhões de pessoas assistindo à plataforma pela televisão da sala, segundo o Google. O movimento transforma o YouTube num concorrente direto não só de streamings pagos, mas do próprio modelo de TV linear tradicional.

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“É o equivalente a lançar 16 novos canais de TV aberta, mas com toda a infraestrutura, tecnologia e interatividade que só o YouTube permite“, afirma Fabio Lima, CEO da SOFA DGTL. Douglas Rodrigues, gerente de parcerias do YouTube, reforça a tendência: o consumo na tela grande cresce especialmente em esporte, música e entretenimento — exatamente os gêneros que os novos canais cobrem.

O que tem na grade

A oferta se divide entre ação, terror, curadoria de filmes, histórias reais, romances e humor. No Brasil, os destaques são:

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Adrenalina Pura TV — filmes e séries de ação com nomes como Jason Statham, Liam Neeson e Stallone, em parceria com a California Filmes

— filmes e séries de ação com nomes como Jason Statham, Liam Neeson e Stallone, em parceria com a California Filmes Adrenalina Pura TV – Halloween — terror, suspense e true crime, também com a California Filmes

— terror, suspense e true crime, também com a California Filmes Filmelier TV – Seleção — curadoria que vai da comédia familiar aos premiados de festival

— curadoria que vai da comédia familiar aos premiados de festival Filmelier TV – Vida Real — biografias, dramas históricos e documentários

— biografias, dramas históricos e documentários Filmelier TV – Esperança — histórias de superação, fé e recomeços

— histórias de superação, fé e recomeços Filmelier TV – Paixão — romances em todas as intensidades

— romances em todas as intensidades Porta TV — hub de humor do Porta dos Fundos, em parceria com a SOFA DGTL

Nos mercados hispanófonos, a grade ganha variantes em espanhol dos mesmos canais, além do Cinépolis Channel, associação com a rede mexicana de cinemas. Portugal recebe o Porta TV em português.

Perdeu o início? Sem problema

Um diferencial interessante: cada canal linear tem um espelho on demand no próprio YouTube. Se o espectador pega um filme pela metade na programação ao vivo, basta migrar para o canal sob demanda de mesmo nome e assistir do início. É curadoria com rede de segurança.

O que muda para o mercado publicitário

Para anunciantes, a migração do YouTube para a TV grande abre espaço para formatos pensados para a tela da sala. O Google aposta em ferramentas como o Dynamic Ad Insertion, que permite inserir anúncios segmentados durante transmissões ao vivo nos momentos de maior atenção do público — algo que a TV aberta tradicional não consegue oferecer com a mesma precisão.

Ainda neste semestre, a SOFA DGTL promete lançar o Noverama TV, canal FAST dedicado exclusivamente a novelas — o gênero mais popular do audiovisual latino-americano — com presença tanto no YouTube quanto na grade de Smart TVs.

Você trocaria a Netflix por canais gratuitos no YouTube na sua TV? Conta pra gente nos comentários.