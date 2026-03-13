De Taylor Swift a Hugh Jackman: Graham Norton exibe especial com os melhores momentos

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Para quem sentiu falta daquela reunião improvável de celebridades, o episódio do The Graham Norton Show desta sexta-feira, 13 de março, às 21h, no Film&Arts, é um presente. O programa exibe o primeiro de dois especiais de compilação, trazendo os pontos altos da 33ª temporada.

Diferente do formato tradicional de entrevistas inéditas, este episódio faz uma curadoria do que houve de mais engraçado, bizarro e emocionante nos últimos meses, servindo como um “esquenta” para o encerramento da atual fase do talk show.

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Um Desfile de Estrelas

A lista de convidados que passam pela tela hoje parece um tapete vermelho do Oscar. Entre os destaques estão:

Ícones do Cinema : Julia Roberts, Hugh Jackman, Kate Winslet, Ben Stiller e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh.

: Julia Roberts, Hugh Jackman, Kate Winslet, Ben Stiller e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh. Fenômenos Pop : Taylor Swift, Kim Kardashian e Timothée Chalamet.

: Taylor Swift, Kim Kardashian e Timothée Chalamet. Talento Britânico e Irlandês : Cillian Murphy, Colin Farrell e Emma Thompson.

: Cillian Murphy, Colin Farrell e Emma Thompson. Grandes Histórias: A ativista Malala Yousafzai e o “Boss” Bruce Springsteen.

Além desses, nomes como Dwayne Johnson, Emily Blunt, Matthew McConaughey e Jack Black garantem que as histórias da “Cadeira Vermelha” e os causos de bastidores sejam o ponto alto da noite.

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Por que assistir?

O Compilation Show é a oportunidade perfeita para ver as interações que viralizaram nas redes sociais. É o momento onde o clima descontraído do programa, regado a vinho e histórias inusitadas, transforma os maiores astros do planeta em pessoas comuns contando piadas em um bar britânico.