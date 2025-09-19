David Duchovny troca Arquivo X por fatos reais em nova série

Publicidade

Para os fãs que sentem saudades de ver David Duchovny investigando mistérios inexplicáveis, a espera acabou. O astro de Arquivo X e Californication retorna à TV como apresentador e produtor de Arquivos Desclassificados com David Duchovny, a nova e aguardada série documental do History. A estreia está marcada para o próximo sábado, 27 de setembro, às 21h10.

A produção mergulha em documentos recentemente liberados ao público para expor algumas das operações secretas mais inacreditáveis e bizarras da história. Prepare-se para descobrir a verdade sobre bases secretas sob geleiras, planos para detonar a Lua, experimentos de manipulação mental e alianças secretas com a máfia. A série prova que, muitas vezes, a realidade supera, e muito, qualquer roteiro de ficção.

Da Ficção à Realidade: O Papel de Duchovny

Diferente de seu icônico papel como Fox Mulder, aqui Duchovny assume uma postura cética e baseada em fatos. Ele guia o espectador através de dez episódios que combinam imagens de arquivo, recriações e entrevistas com ex-agentes de inteligência, historiadores, cientistas e analistas militares.

“Passei muito tempo me afastando da ficção científica desde The X-Files. E tenho muito cuidado para não viver nesse mundo como ator. Isto é muito diferente”, explica Duchovny sobre sua primeira experiência como apresentador. “Não se trata de tentar interpretar um personagem nesse universo. Trata-se de conduzir um programa no estilo documental sobre um tema que acho bastante interessante”.

O ator, que se define como uma “pessoa baseada na ciência” e “anticonspiratório”, ressalta que a série expõe as motivações humanas por trás de grandes eventos, desmistificando a ideia de uma única conspiração global. “Existem mentiras, existem coisas feitas em segredo, mas não existe uma grande história única, não existe um enredo único, não existe um vilão único”, afirma.

Estreia Explosiva: Segredos da Área 51 e OVNIs

O episódio de estreia, intitulado Segredos do Céu, já começa com um dos temas mais fascinantes da cultura pop. A trama investiga como o desenvolvimento do avião espião U-2, em 1954, no deserto de Nevada, deu origem a inúmeros avistamentos de OVNIs e consolidou a lenda da Área 51.

Além disso, o episódio explora a suspeita de espionagem tecnológica por trás do “Concorde Soviético” e revela o dramático acidente com um bombardeiro B-52 na Carolina do Norte, que quase causou uma catástrofe nuclear — um fato que permaneceu oculto por décadas.