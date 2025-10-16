Daniela Lima, sobre saída da Globo: ‘Foi uma porrada’

A jornalista Daniela Lima abriu o coração e compartilhou, em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa do UOL, os bastidores e o impacto de sua saída repentina da GloboNews. A jornalista lembrou que, ao anunciar sua demissão nas redes sociais, foi imediatamente cercada por uma avalanche de especulações, boatos e desinformação. Em meio ao turbilhão, enfrentou ameaças e ainda viu seu nome envolvido em rumores sobre cargos públicos, cenário que desmentiu enfaticamente.
Ela revelou que a justificativa oficial da emissora foi uma reestruturação interna, sem maiores detalhes. Daniela também esclareceu que a pesquisa interna, alvo de teorias na imprensa, era qualitativa, feita com um público reduzido para mapear o porquê da perda de alguns telespectadores — nada relacionado a viés político generalizado. O processo de desligamento foi marcado pela pressão do noticiário e pelo peso extra de ser uma figura conhecida, especialmente quando episódios como agressões verbais chegaram a acontecer até fora do Brasil.
“Foi um dia muito emocionalmente ativo, porque as fontes começaram a me ligar de todo lugar para entender o que tinha acontecido. Foi uma porrada. A quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, que foi explorado, me foi muito dolorido. Para mim e para minha família”, afirma.
Para Daniela, a parte mais delicada foi lidar com as consequências da visibilidade: qualquer movimento se torna público, tudo é amplificado. Encontros de trabalho comuns passaram a alimentar boatos de candidaturas ou cargos de governo, transformando a rotina jornalística em fonte de especulação constante. Ela admitiu que esse escrutínio segue sendo um desafio pessoal.
