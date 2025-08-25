back to top
    Copa do Brasil: próximos jogos ao vivo no Prime Video

    Por Guilherme Santos
    A Copa do Brasil entra na reta decisiva com a disputa das quartas de final e os jogos de ida serão transmitidos ao vivo pelo Prime Video nesta quarta-feira, 27 de agosto.

    Confira a programação dos próximos confrontos:

    • 19h30: Atlético-MG x Cruzeiro
      Clássico mineiro que promete fortes emoções na Arena MRV.

    • 21h30: Athletico-PR x Corinthians
      Duelos de gigantes na Ligga Arena, valendo vaga na semifinal.

    • 21h30: Vasco x Botafogo
      O Rio promete parar para acompanhar o clássico estadual em São Januário.

    Publicidade

      Publicidade

