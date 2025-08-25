Copa do Brasil: próximos jogos ao vivo no Prime Video

Publicidade
A Copa do Brasil entra na reta decisiva com a disputa das quartas de final e os jogos de ida serão transmitidos ao vivo pelo Prime Video nesta quarta-feira, 27 de agosto.
Confira a programação dos próximos confrontos:
-
19h30: Atlético-MG x Cruzeiro
Clássico mineiro que promete fortes emoções na Arena MRV.
-
21h30: Athletico-PR x Corinthians
Duelos de gigantes na Ligga Arena, valendo vaga na semifinal.
-
21h30: Vasco x Botafogo
O Rio promete parar para acompanhar o clássico estadual em São Januário.
