    Combinaqui, do Itaú, inclui Globoplay com desconto

    Primeira temporada da novela turca ‘Hercai - Amor e Vingança’ chega ao Globoplay
    Itaú Unibanco anunciou a expansão do Combinaqui, sua plataforma de assinatura que reúne serviços com descontos exclusivos, como cashback e acesso a serviços como Deezer. A novidade é a chegada do Globoplay, serviço de streaming da Globo, que agora pode ser contratado por clientes Itaú com valores a partir de R$ 16 por mês, com até 30% de desconto.

    Planos e benefícios

    Com a nova parceria, os clientes podem assinar o plano padrão com anúncios do Globoplay, que oferece:

    • Acesso ao catálogo completo de novelas, séries, realities, filmes, produções originais e títulos internacionais;

    • TV Globo ao vivo e sob demanda;

    • Possibilidade de adicionar até dois familiares que residam no mesmo endereço;

    • Uso em até três telas simultâneas.

    Como contratar

    O processo de adesão pode ser feito diretamente pelo app do Itaú, pela Central 30 Horas ou nas agências Itaú. O cliente escolhe os serviços que mais combinam com seu perfil e monta um combo personalizado.

    O lançamento do Globoplay no Combinaqui será feito em duas etapas:

    • 5 de setembro: disponível nas Agências Itaú e no SuperApp Itaú;

    • 24 de setembro: contratação ampliada também pela Central 30 Horas.

    Publicidade

      Publicidade

