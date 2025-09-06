Combinaqui, do Itaú, inclui Globoplay com desconto

O Itaú Unibanco anunciou a expansão do Combinaqui, sua plataforma de assinatura que reúne serviços com descontos exclusivos, como cashback e acesso a serviços como Deezer. A novidade é a chegada do Globoplay, serviço de streaming da Globo, que agora pode ser contratado por clientes Itaú com valores a partir de R$ 16 por mês, com até 30% de desconto.
Planos e benefícios
Com a nova parceria, os clientes podem assinar o plano padrão com anúncios do Globoplay, que oferece:
-
Acesso ao catálogo completo de novelas, séries, realities, filmes, produções originais e títulos internacionais;Publicidade
-
TV Globo ao vivo e sob demanda;
-
Possibilidade de adicionar até dois familiares que residam no mesmo endereço;
-
Uso em até três telas simultâneas.
Como contratar
O processo de adesão pode ser feito diretamente pelo app do Itaú, pela Central 30 Horas ou nas agências Itaú. O cliente escolhe os serviços que mais combinam com seu perfil e monta um combo personalizado.
O lançamento do Globoplay no Combinaqui será feito em duas etapas:
-
5 de setembro: disponível nas Agências Itaú e no SuperApp Itaú;
-
24 de setembro: contratação ampliada também pela Central 30 Horas.