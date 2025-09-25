Com análise do caso Richthofen, “Perícia Lab” estreia 3ª temporada no AXN

Publicidade

A aclamada série de investigação nacional, “Perícia Lab”, está de volta ao AXN com sua terceira temporada. A estreia está marcada para este sábado, 27 de setembro, às 22h40, prometendo mergulhar mais fundo em crimes que chocaram o Brasil e o mundo sob a ótica da ciência forense.

Apresentada pelo ator André Ramiro (de “Tropa de Elite”), a série conta com a expertise do perito criminal Ricardo Salada e da fotógrafa técnico-pericial Telma Rocha. Juntos, eles desvendam os métodos e técnicas que foram cruciais para solucionar casos complexos.

O episódio de estreia revisitará um dos crimes mais notórios da história brasileira: o assassinato de Manfred and Marísia von Richthofen. O programa irá analisar as evidências que levaram à condenação da filha do casal, Suzane von Richthofen, e dos irmãos Cravinhos. O grande diferencial será a participação de Ricardo Salada, que foi o perito oficial do caso na vida real, trazendo uma visão única e detalhada dos fatos. Os espectadores poderão acompanhar simulações de arrombamento, técnicas de fotografia da cena do crime e a identificação de manipulação de evidências.

Ao longo da temporada, “Perícia Lab” também abordará outros casos emblemáticos, como o dos “Canibais de Garanhuns”, o sequestro do bebê do aviador Charles Lindbergh e o “Massacre de Fort Bragg”. Em cada episódio, técnicas como análise de DNA, balística e reconstituição de cenas serão exploradas para revelar os bastidores das investigações.

Produzida pela Sony Pictures Television em parceria com a Mood Hunter, a terceira temporada de “Perícia Lab” terá novos episódios todos os sábados, às 22h40, no AXN. Para quem deseja maratonar, as duas primeiras temporadas estão disponíveis no canal do AXN no YouTube.