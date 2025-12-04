CNN Money anuncia nova identidade visual e reforço em economia

O canal CNN Money inicia uma nova e ambiciosa fase em sua estratégia editorial e visual a partir do dia 8 de dezembro. O movimento de modernização inclui a renovação completa dos cenários e uma identidade visual atualizada para dois de seus principais produtos diários: o CNN Morning Call e o Fechamento de Mercado. A mudança visa reforçar o posicionamento do canal no segmento de economia e negócios, onde tem conquistado relevância crescente desde seu lançamento há um ano.

As atualizações prometem uma experiência visual mais sofisticada, com estúdios redesenhados e novos recursos gráficos desenvolvidos especificamente para facilitar a interpretação dos complexos indicadores que movimentam o dia no mercado financeiro. A modernização visual acompanha o bom momento de alta visibilidade do canal, impulsionado pelo desempenho de seu time de jornalistas. Fernando Nakagawa, apresentador do CNN Money, foi recentemente eleito o profissional mais admirado do Brasil na cobertura econômica, com Danilo Moliterno também figurando entre os dez mais admirados na mesma categoria.

À frente do matinal CNN Morning Call, a jornalista Débora Oliveira – que já é referência na cobertura de indicadores e mercado financeiro – reforça o caráter analítico do programa. Ela conduzirá a abertura diária com foco em contextualizar, traduzir e organizar os temas econômicos que devem pautar o dia e influenciar o humor dos investidores.

Olhando para 2026, o CNN Money já tem grandes planos. Em janeiro, o canal terá uma cobertura especial diretamente de Davos, acompanhando o Fórum Econômico Mundial com entrevistas e reportagens sobre a agenda econômica global. No cenário nacional, o canal ampliará o espaço dedicado à análise das propostas e discursos durante o ano eleitoral brasileiro, com cobertura e entrevistas produzidas em parceria com a CNN Brasil, incluindo acompanhamento direto da Avenida Faria Lima, o coração financeiro do país.