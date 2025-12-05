CNBC revela sua nova marca

A CNBC revelou um novo logotipo que simboliza a próxima fase da marca no contexto de sua integração ao portfólio da Versant Media Group a partir de 2026, mantendo o foco em notícias de negócios e mercado financeiro. O novo símbolo da CNBC será lançado no dia13 de dezembro, passando a ser utilizado em todas as plataformas da marca, incluindo TV e ambientes digitais.

A identidade foi apresentada pela primeira vez ao mercado durante o Versant Investor Day, realizado em 4 de dezembro, evento em que executivos destacaram o rebranding como um marco da transição da rede para o novo grupo de mídia.

O logotipo abandona o tradicional ícone do pavão da NBC e adota um desenho mais limpo, com um “N” estilizado que incorpora uma seta apontando para cima, remetendo à alta dos mercados e à especialização da CNBC em finanças.

Segundo a rede, o objetivo é modernizar e simplificar a marca sem romper com sua trajetória iniciada em 1989, preservando o reconhecimento global do nome “Consumer News and Business Channel”.

A mudança visual acompanha o plano da Comcast de separar suas redes de TV por assinatura e ativos digitais em uma empresa independente, a Versant Media Group, cuja conclusão está prevista para o início de janeiro de 2026. O novo grupo reunirá canais como USA Network, MS NOW (antiga MSNBC), CNBC, Golf Channel, E!, Syfy e Oxygen, além de marcas digitais como Fandango e Rotten Tomatoes, com ações negociadas na Nasdaq sob o ticker VSNT após a conclusão da cisão.

No Brasil, o conteúdo de negócios associado à CNBC é distribuído por meio de um acordo de licenciamento com a Times Brasil, que utiliza identidade visual própria e o selo “CNBC Exclusive Licensee” no país.