Claro tv+ App expande o catálogo com novas afiliadas regionais

O serviço de streaming Claro tv+ App anunciou uma significativa expansão em seu catálogo de canais, adicionando uma variedade de afiliadas regionais de grandes redes como SBT, Record, Band e RedeTV!. A novidade promete oferecer uma programação mais diversificada e alinhada aos interesses locais de assinantes em várias partes do Brasil.

Entre os destaques, o aplicativo agora conta com as seguintes adições:

SBT: A TV Jangadeiro foi incluída na sua área de cobertura. Além disso, as afiliadas da região de Ribeirão Preto-SP também foram adicionadas, incluindo a SBT RP .

Record: A presença da emissora foi reforçada em várias regiões. As novidades incluem a TV Cidade Fortaleza , TV Cidade MA , TH+ Record Campinas , Record Rio Preto , Record Guaíba , Record Belém e TV Vila Real (Record Cuiabá) . Afiliadas como NDTV Florianópolis , Record Manaus , Record Litoral e Vale , Record Minas , Record Rio , RICtv Curitiba , TV Tropical e TV Guararapes também foram adicionadas para suas respectivas áreas. A Record Interior SP também passa a integrar o catálogo para a região de Ribeirão Preto.

Band: O Claro tv+ App adicionou a Band Mais , Band Rio , Band Paraná , Band RN e a TV Tribuna PE às suas áreas de cobertura.

RedeTV!: As afiliadas RedeTV! Cuiabá, RedeTV! Paraná e Rede TV! Recife agora estão disponíveis para os assinantes.

Além dessas, canais como a EPTV Ribeirão e a TV Clube Ribeirão também foram adicionados na região de Ribeirão Preto-SP, fortalecendo a oferta de conteúdo local para os assinantes do streaming.