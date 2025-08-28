Claro tv+ App expande o catálogo com novas afiliadas regionais

Publicidade
O serviço de streaming Claro tv+ App anunciou uma significativa expansão em seu catálogo de canais, adicionando uma variedade de afiliadas regionais de grandes redes como SBT, Record, Band e RedeTV!. A novidade promete oferecer uma programação mais diversificada e alinhada aos interesses locais de assinantes em várias partes do Brasil.
Entre os destaques, o aplicativo agora conta com as seguintes adições:
- SBT: A TV Jangadeiro foi incluída na sua área de cobertura. Além disso, as afiliadas da região de Ribeirão Preto-SP também foram adicionadas, incluindo a SBT RP.
- Record: A presença da emissora foi reforçada em várias regiões. As novidades incluem a TV Cidade Fortaleza, TV Cidade MA, TH+ Record Campinas, Record Rio Preto, Record Guaíba, Record Belém e TV Vila Real (Record Cuiabá). Afiliadas como NDTV Florianópolis, Record Manaus, Record Litoral e Vale, Record Minas, Record Rio, RICtv Curitiba, TV Tropical e TV Guararapes também foram adicionadas para suas respectivas áreas. A Record Interior SP também passa a integrar o catálogo para a região de Ribeirão Preto.
- Band: O Claro tv+ App adicionou a Band Mais, Band Rio, Band Paraná, Band RN e a TV Tribuna PE às suas áreas de cobertura.
- RedeTV!: As afiliadas RedeTV! Cuiabá, RedeTV! Paraná e Rede TV! Recife agora estão disponíveis para os assinantes.
Além dessas, canais como a EPTV Ribeirão e a TV Clube Ribeirão também foram adicionados na região de Ribeirão Preto-SP, fortalecendo a oferta de conteúdo local para os assinantes do streaming.
