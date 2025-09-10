Claro tv+ App aumenta preços e remove plano de assinatura

Publicidade

O Claro tv+ App, serviço de TV via streaming da operadora, realizou um reajuste nos valores de seus pacotes de assinatura, além de remover uma das opções de planos anuais. A mudança já está em vigor para novos assinantes e, em breve, deve impactar os clientes atuais.

Os Novos Valores

O aumento nos preços dos pacotes mensais foi de R$ 5 a R$ 8. A opção mais básica, que combina Claro tv+ App com Globoplay Premium, saltou de R$ 69,90 para R$ 74,90. Os pacotes mais completos, que incluem Netflix, HBO Max e Apple TV+, também sofreram reajuste. O plano com Netflix Premium, por exemplo, agora custa R$ 133,90, um aumento de R$ 7 em relação ao preço anterior de R$ 126,90.

Confira a tabela com os novos preços e a comparação com os valores antigos:

Plano Preço Antigo Novo Preço Aumento Claro + Globoplay Premium R$ 69,90 R$ 74,90 R$ 5,00 Claro + Globoplay + Netflix (com anúncio) + HBO Max (com anúncio) + Apple TV+ R$ 89,90 R$ 94,90 R$ 5,00 Claro + Globoplay + Netflix (padrão) + HBO Max (com anúncio) + Apple TV+ R$ 110,90 R$ 118,90 R$ 8,00 Claro + Globoplay + Netflix (premium) + HBO Max (com anúncio) + Apple TV+ R$ 126,90 R$ 133,90 R$ 7,00

Mudança nos Planos Anuais

Além do aumento nos preços das mensalidades, a Claro também modificou sua oferta de pacotes anuais. A empresa removeu a opção de assinatura anual que combinava apenas o Claro tv+ App e o Globoplay Premium. A alteração sugere uma estratégia para direcionar os clientes a pacotes mais completos e, consequentemente, mais caros.

A operadora ainda não divulgou os novos valores para os planos anuais restantes, mas é provável que também sofram reajustes. A prática de aumentar os preços dos serviços de streaming tem se tornado cada vez mais comum no mercado, à medida que as empresas buscam equilibrar seus custos e receitas em um cenário de alta competitividade.

O que você acha da decisão da Claro de aumentar os preços e remover um dos planos?