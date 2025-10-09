Chegou o novo canal FAST do ‘Porta dos Fundos’

Publicidade

O Porta dos Fundos lançou oficialmente o PortaTV, seu novo Canal FAST, ampliando sua presença no universo do streaming linear gratuito. Disponível nas principais TVs conectadas e plataformas como Samsung e Roku, o PortaTV promete uma programação 24 horas por dia, reunindo conteúdos clássicos, produções inéditas e atrações de parceiros, todas com curadoria dos próprios sócios do grupo.

A novidade chega com o objetivo de centralizar, de forma gratuita, um vasto acervo que até então não estava totalmente reunido em um só lugar. Embora o canal do YouTube siga como principal vitrine de distribuição, o PortaTV se posiciona como um hub completo de entretenimento, levando a variedade de formatos que marcaram a história do Porta dos Fundos diretamente para a tela da TV conectada.

Entre os destaques da grade estão conteúdos feitos especialmente para o novo canal, produções históricas como o “Especial de Natal”, além de quadros e séries de grande sucesso no digital, como o programa “Senhora Sua Mãe” apresentado por Fábio Porchat, e o podcast “Não ImPorta”, comandado por Gregório Duvivier e João Vicente de Castro. O canal também dá espaço a projetos de parceiros, como o “Falha na Cobertura”, da TV Quase, e atrações inéditas desenvolvidas para as novas plataformas.

Fábio Porchat, um dos fundadores, celebrou o lançamento: “O PortaTV é um projeto que queríamos tirar do papel há um bom tempo, e esse dia chegou! O canal contará com conteúdos feitos especialmente para o formato, mas também levará nossa história para um novo espaço, com os programas que fizeram parte da trajetória, como o ‘Especial de Natal’”.

A iniciativa marca mais um passo na estratégia do Porta dos Fundos de abraçar novas tecnologias e modelos de negócio no audiovisual, acompanhando a tendência de distribuição gratuita e linear do formato FAST, cada vez mais relevante entre as grandes produtoras e criadores independentes no Brasil. O novo canal foi feito em parceria com a SOFA DGTL.