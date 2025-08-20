CazéTV transmite Pan-Americano, Mundial de Ginástica e Paulistão

Publicidade

A CazéTV, um dos maiores fenômenos de audiência do streaming no Brasil, confirmou uma série de transmissões ao vivo para os próximos dias, com destaque para a cobertura de eventos esportivos de peso. A programação variada inclui competições do Pan-Americano Júnior Assunção 2025, o Mundial de Ginástica Rítmica e o Paulistão Feminino.

Nesta quarta-feira (20), a cobertura começa com o Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece pela primeira vez em solo sul-americano, no Rio de Janeiro. A partir das 11h, os torcedores poderão acompanhar as apresentações das atletas brasileiras Bárbara Domingos e Geovanna Santos em busca de medalhas. No mesmo dia, a CazéTV continua com o Pan-Americano Júnior Assunção 2025, com as provas de Ginástica Artística a partir das 11h15 e de Atletismo às 16h15.

Ainda na quarta, a grade da emissora conta com outras modalidades. O Europe Smash da Suécia de Tênis de Mesa será transmitido a partir das 13h, com a participação de atletas brasileiros. Para quem gosta de futebol, o canal também terá o programa “Noche de Copa”, às 20h, cobrindo o jogo de volta entre Internacional e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, além dos outros confrontos da rodada.

Publicidade

A programação se estende para a quinta-feira (21), com mais uma partida do futebol feminino. A partir das 13h30, a CazéTV transmite o confronto entre Realidade Jovem e Corinthians pela sétima rodada do Paulistão Feminino.