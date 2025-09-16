back to top
    CazéTV anuncia transmissão de mais três mundiais de futebol

    Por Ricardo Marques
    A CazéTV será a casa de três Copas do Mundo de futebol de base em 2025. O canal de Casimiro Miguel transmitirá, a partir de agora, a Copa do Mundo Sub-20, seguida pela Copa do Mundo Feminina Sub-17 e a Copa do Mundo Masculina Sub-17.A transmissão dos torneios de base marca o início da “temporada de Copas” da CazéTV, que será a única a exibir todos os 104 jogos da Copa do Mundo FIFA 2026 no Brasil.

    Cobertura completa no Chile e em outros Mundiais

    A cobertura da Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile, contará com uma equipe no local. A CazéTV planeja transmitir cerca de 30 jogos, com uma média de seis horas de programação diária. Todos os jogos da Seleção Brasileira estarão na grade do canal, assim como partidas de outras grandes seleções e craques promissores.

    O anúncio de que a CazéTV também exibirá as Copas do Mundo Sub-17, masculina e feminina, reforça o compromisso do canal em revelar os futuros talentos do futebol. As transmissões estarão disponíveis no YouTube, e também em outras plataformas como Disney+, SKY+, Prime Video, Samsung TV Plus e TCL Channel.

