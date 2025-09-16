CazéTV anuncia transmissão de mais três mundiais de futebol

Cobertura completa no Chile e em outros Mundiais
A cobertura da Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile, contará com uma equipe no local. A CazéTV planeja transmitir cerca de 30 jogos, com uma média de seis horas de programação diária. Todos os jogos da Seleção Brasileira estarão na grade do canal, assim como partidas de outras grandes seleções e craques promissores.
O anúncio de que a CazéTV também exibirá as Copas do Mundo Sub-17, masculina e feminina, reforça o compromisso do canal em revelar os futuros talentos do futebol. As transmissões estarão disponíveis no YouTube, e também em outras plataformas como Disney+, SKY+, Prime Video, Samsung TV Plus e TCL Channel.