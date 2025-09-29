Canal VEJA+ lança nova atração dedicada ao futebol

Publicidade

A VEJA anuncia o lançamento do programa “Bola Quadrada”, uma nova atração semanal dedicada a debates e análises aprofundadas sobre futebol. A estreia está marcada para esta segunda-feira, 29 de setembro, às 19h, no canal gratuito VEJA+, que pode ser acessado por diversas plataformas FAST, como Samsung TV Plus, LG Channels e via YouTube.

Com apresentação de Fernanda Arantes, “Bola Quadrada” terá como convidados fixos Fábio Altman, redator-chefe da VEJA, e Amauri Segalla, editor-executivo da VEJA e VEJA Negócios. O programa se propõe a ir além dos jogos, trazendo temas variados como cultura, finanças, bastidores do esporte, memórias jornalísticas e histórias curiosas.

Na estreia, o público poderá acompanhar debates sobre a chance da seleção brasileira conquistar o hexacampeonato em 2026, com ou sem a presença de Neymar.

Além disso, serão abordadas a juventude do técnico Carlo Ancelotti, relatos inéditos de episódios com Maradona e Romário, depoimento de Gilberto Gil sobre sua paixão pelo futebol, análise do desempenho de brasileiros na Ucrânia, discussão sobre fair play financeiro e uma retrospectiva do trabalho do treinador Abel Ferreira.

Onde assistir ao VEJA+

No Samsung TV Plus, canal 2075, LG Channels, canal 126, Aplicativo Soplay, e no canal de YouTube da Veja.