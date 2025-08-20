Canal passa por rebrand e estreia nova identidade

Publicidade

O FashionTV Brasil está pronto para uma nova era. Após sete anos, o canal anuncia uma renovação completa de sua identidade visual e sonora, que estreia no dia 21 de agosto, no Dia Internacional da Moda. A mudança, que vai além da estética, busca refletir a pluralidade e a constante transformação do universo fashion, abraçando territórios como design, bem-estar e estilo de vida.

O que esperar da nova identidade?

A renovação visual, executada pela equipe de arte da Box Brazil, promete uma linguagem gráfica mais contemporânea e elegante. A nova paleta de cores é mais vibrante, e as texturas são inspiradas em tecidos. O visual reforça o DNA do canal, utilizando o diamante e a letra “F”, elementos do logo internacionalmente reconhecido. De acordo com a diretora de arte Priscila Borges, o objetivo é “modernizar a identidade visual sem perder a elegância já conhecida”.

Moda que se ouve

A transformação atinge também a trilha sonora. O responsável pela criação e desenvolvimento das novas trilhas, Jonas Lewis, ressalta que “moda também se ouve”. A nova identidade sonora é descrita como “feita de camadas, texturas e recortes que se moldam ao corpo da programação“. Ela mistura o batuque das raízes afro-brasileiras com a sofisticação da passarela, indo do eletrônico ao orgânico, do sagrado ao pop.

Com esse rebranding, o FashionTV Brasil se reafirma como vitrine de tendências e espaço de inspiração, refletindo a moda como uma linguagem viva e em constante mutação. A nova fase do canal estreia às 19h no dia 21 de agosto.