Canal Markket HD estreia no Claro tv+ App e reforça foco em inovação

Os assinantes do Claro tv+ App têm um novo canal para acompanhar as tendências do mercado, tecnologia e empreendedorismo. O Canal Markket HD está oficialmente disponível na plataforma no canal 692, oferecendo uma programação totalmente dedicada ao mundo dos negócios modernos.

O Markket é o primeiro canal no Brasil 100% voltado para o ecossistema de negócios, empreendedorismo e inovação. Seu nome, grafado com a duplicação do ‘K’ (Markket), faz alusão ao termo “1KK” (um milhão), reforçando seu slogan: “Um milhão de Oportunidades!”.

O foco da programação é vasto e dinâmico, abordando pilares como:

Inovação e Tecnologia: Cobertura de eventos importantes, como o South Summit Brazil , e programas que discutem as fronteiras da ciência e startups .

Cobertura de eventos importantes, como o , e programas que discutem as fronteiras da ciência e . Empreendedorismo e Carreiras: Conteúdo ideal para quem busca abrir o próprio negócio ou se manter atualizado sobre as novas dinâmicas do mercado de trabalho.

Conteúdo ideal para quem busca abrir o próprio negócio ou se manter atualizado sobre as novas dinâmicas do mercado de trabalho. Finanças e Educação Financeira: Dicas e debates sobre como gerenciar recursos e investir de forma inteligente.

Dicas e debates sobre como gerenciar recursos e investir de forma inteligente. Agronegócio ( Agrotech ): Acompanhamento das inovações no setor que impulsiona a economia nacional.

Acompanhamento das inovações no setor que impulsiona a economia nacional. Marketing e Diversidade: Programas que discutem estratégias de mercado e a importância da pluralidade nos negócios.

A grade inclui programas ao vivo, séries, entrevistas exclusivas, como o “Cobogós” (focado em diálogos inspiradores), e até produções internacionais do grupo Euronews, como Ocean e Real Economy, que trazem um olhar global sobre sustentabilidade e economia.

Presença Forte em Multiplataformas

A entrada do Canal Markket HD no Claro tv+ App consolida a distribuição multiplataforma da emissora, que já se posicionava como um hub de conhecimento relevante.

O canal é ideal para a audiência que tem uma mente inquieta e busca inspiração constante para o dia a dia, conectando-se a debates que constroem o futuro. Além do Claro tv+ App, o canal está disponível em outras grandes operadoras, reforçando sua meta de atingir mais de 21 milhões de telespectadores e seguidores em diversas plataformas de TV por assinatura e streaming.