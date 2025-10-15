back to top
Buscar
Mais

    Canal Markket HD estreia no Claro tv+ App e reforça foco em inovação

    Por Ricardo Marques
    Publicidade

    Os assinantes do Claro tv+ App têm um novo canal para acompanhar as tendências do mercado, tecnologia e empreendedorismo. O Canal Markket HD está oficialmente disponível na plataforma no canal 692, oferecendo uma programação totalmente dedicada ao mundo dos negócios modernos.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Telegram.

    O Markket é o primeiro canal no Brasil 100% voltado para o ecossistema de negócios, empreendedorismo e inovação. Seu nome, grafado com a duplicação do ‘K’ (Markket), faz alusão ao termo “1KK” (um milhão), reforçando seu slogan: “Um milhão de Oportunidades!”.

    O foco da programação é vasto e dinâmico, abordando pilares como:

    Publicidade
    • Inovação e Tecnologia: Cobertura de eventos importantes, como o South Summit Brazil, e programas que discutem as fronteiras da ciência e startups.
    • Empreendedorismo e Carreiras: Conteúdo ideal para quem busca abrir o próprio negócio ou se manter atualizado sobre as novas dinâmicas do mercado de trabalho.
    • Finanças e Educação Financeira: Dicas e debates sobre como gerenciar recursos e investir de forma inteligente.
    • Agronegócio (Agrotech): Acompanhamento das inovações no setor que impulsiona a economia nacional.
    • Marketing e Diversidade: Programas que discutem estratégias de mercado e a importância da pluralidade nos negócios.

    A grade inclui programas ao vivo, séries, entrevistas exclusivas, como o “Cobogós” (focado em diálogos inspiradores), e até produções internacionais do grupo Euronews, como Ocean e Real Economy, que trazem um olhar global sobre sustentabilidade e economia.

    Presença Forte em Multiplataformas

    A entrada do Canal Markket HD no Claro tv+ App consolida a distribuição multiplataforma da emissora, que já se posicionava como um hub de conhecimento relevante.

    O canal é ideal para a audiência que tem uma mente inquieta e busca inspiração constante para o dia a dia, conectando-se a debates que constroem o futuro. Além do Claro tv+ App, o canal está disponível em outras grandes operadoras, reforçando sua meta de atingir mais de 21 milhões de telespectadores e seguidores em diversas plataformas de TV por assinatura e streaming.

    Os assinantes do Claro tv+ App têm um novo canal para acompanhar as tendências do mercado, tecnologia e empreendedorismo. O Canal Markket HD está oficialmente disponível na plataforma no canal 692, oferecendo uma programação totalmente dedicada ao mundo dos negócios modernos.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Telegram.

    O Markket é o primeiro canal no Brasil 100% voltado para o ecossistema de negócios, empreendedorismo e inovação. Seu nome, grafado com a duplicação do ‘K’ (Markket), faz alusão ao termo “1KK” (um milhão), reforçando seu slogan: “Um milhão de Oportunidades!”.

    Publicidade

    O foco da programação é vasto e dinâmico, abordando pilares como:

    • Inovação e Tecnologia: Cobertura de eventos importantes, como o South Summit Brazil, e programas que discutem as fronteiras da ciência e startups.
    • Empreendedorismo e Carreiras: Conteúdo ideal para quem busca abrir o próprio negócio ou se manter atualizado sobre as novas dinâmicas do mercado de trabalho.
    • Finanças e Educação Financeira: Dicas e debates sobre como gerenciar recursos e investir de forma inteligente.
    • Agronegócio (Agrotech): Acompanhamento das inovações no setor que impulsiona a economia nacional.
    • Marketing e Diversidade: Programas que discutem estratégias de mercado e a importância da pluralidade nos negócios.

    A grade inclui programas ao vivo, séries, entrevistas exclusivas, como o “Cobogós” (focado em diálogos inspiradores), e até produções internacionais do grupo Euronews, como Ocean e Real Economy, que trazem um olhar global sobre sustentabilidade e economia.

    Publicidade

    Presença Forte em Multiplataformas

    A entrada do Canal Markket HD no Claro tv+ App consolida a distribuição multiplataforma da emissora, que já se posicionava como um hub de conhecimento relevante.

    O canal é ideal para a audiência que tem uma mente inquieta e busca inspiração constante para o dia a dia, conectando-se a debates que constroem o futuro. Além do Claro tv+ App, o canal está disponível em outras grandes operadoras, reforçando sua meta de atingir mais de 21 milhões de telespectadores e seguidores em diversas plataformas de TV por assinatura e streaming.

    Publicidade

    Leia também.

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -