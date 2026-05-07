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Apple TV: As novidades que vem aí a partir desta semana

Mês traz o novo suspense "Incondicional", a comédia ácida "Prazer Máximo Garantido" e o filme inédito de John Travolta.

Por Guilherme Santos
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A partir desta sexta, dia 8, o mês começa pra valer no Apple TV, marcado por estreias de thrillers e de franquias de ficção científica. Entre os novos títulos, três estreias de séries, dois finais de temporada de sucesso e um grande lançamento de filme. Veja tudo o que vem aí!

Novas Séries e Filmes (Estreias)

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  • Incondicional (Unconditional) — Estreia em 08 de maio

    • Um suspense de oito episódios que acompanha uma mãe (Liraz Chamami) em uma luta desesperada após sua filha de 23 anos ser presa por tráfico de drogas em Moscou. A trama mergulha em uma rede de corrupção e crime na busca pela liberdade.

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    • Dois episódios na estreia, seguidos por lançamentos semanais às sextas-feiras.

  • Prazer Máximo Garantido (Maximum Pleasure Guaranteed) — Estreia em 20 de maio

    • Thriller de humor ácido protagonizado por Tatiana Maslany e Jake Johnson. Paula (Maslany), uma mãe recém-divorciada, vê-se envolvida em chantagens e assassinatos enquanto tenta reconstruir sua autoestima e a guarda da filha.

    • Dez episódios de meia hora; dois no lançamento e novos semanalmente às quartas-feiras.

  • Cidade das Estrelas (Star City) — Estreia em 29 de maio

    • Ambientada no universo de For All Mankind, esta série explora a perspectiva soviética da corrida espacial. O thriller conspiratório revela os riscos assumidos por cosmonautas e engenheiros atrás da Cortina de Ferro.

    • Elenco: Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin e grande elenco.

  • Aventuras nas Alturas (Propeller One-Way Night Coach) — Estreia em 29 de maio

    • Filme original escrito, dirigido e narrado por John Travolta. Ambientado na era de ouro da aviação, o longa acompanha a jornada mágica de um garoto e sua mãe rumo a Hollywood em um voo inesquecível.

Finais de Temporada

Maio também marca a conclusão de arcos importantes para séries aclamadas da plataforma:

  • Margo Está Em Apuros (Margo’s Got Money Troubles) — Final em 20 de maio

    • O desfecho da temporada traz escolhas decisivas para Margo (Elle Fanning) em sua jornada de amadurecimento e maternidade inesperada. A série conta com Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer no elenco.

  • For All Mankind (Temporada 5) — Final em 29 de maio

    • O encerramento do quinto ano foca nas tensões críticas entre a próspera colônia de Marte e as nações da Terra. Vale lembrar que a sexta temporada já está oficialmente renovada.

Maio no Apple TV+

Data Título Tipo
08/05 Incondicional Estreia de Série
20/05 Prazer Máximo Garantido Estreia de Série
20/05 Margo Está Em Apuros Final de Temporada
29/05 Cidade das Estrelas Estreia de Série
29/05 Aventuras nas Alturas Filme Original
29/05 For All Mankind (T5) Final de Temporada
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