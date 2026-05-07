Apple TV: As novidades que vem aí a partir desta semana

A partir desta sexta, dia 8, o mês começa pra valer no Apple TV, marcado por estreias de thrillers e de franquias de ficção científica. Entre os novos títulos, três estreias de séries, dois finais de temporada de sucesso e um grande lançamento de filme. Veja tudo o que vem aí!
Novas Séries e Filmes (Estreias)
-
Incondicional (Unconditional) — Estreia em 08 de maio
-
Um suspense de oito episódios que acompanha uma mãe (Liraz Chamami) em uma luta desesperada após sua filha de 23 anos ser presa por tráfico de drogas em Moscou. A trama mergulha em uma rede de corrupção e crime na busca pela liberdade.Publicidade
-
Dois episódios na estreia, seguidos por lançamentos semanais às sextas-feiras.
-
-
Prazer Máximo Garantido (Maximum Pleasure Guaranteed) — Estreia em 20 de maio
-
Thriller de humor ácido protagonizado por Tatiana Maslany e Jake Johnson. Paula (Maslany), uma mãe recém-divorciada, vê-se envolvida em chantagens e assassinatos enquanto tenta reconstruir sua autoestima e a guarda da filha.
-
Dez episódios de meia hora; dois no lançamento e novos semanalmente às quartas-feiras.
-
-
Cidade das Estrelas (Star City) — Estreia em 29 de maio
-
Ambientada no universo de For All Mankind, esta série explora a perspectiva soviética da corrida espacial. O thriller conspiratório revela os riscos assumidos por cosmonautas e engenheiros atrás da Cortina de Ferro.
-
Elenco: Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin e grande elenco.
-
-
Aventuras nas Alturas (Propeller One-Way Night Coach) — Estreia em 29 de maio
-
Filme original escrito, dirigido e narrado por John Travolta. Ambientado na era de ouro da aviação, o longa acompanha a jornada mágica de um garoto e sua mãe rumo a Hollywood em um voo inesquecível.
-
Finais de Temporada
Maio também marca a conclusão de arcos importantes para séries aclamadas da plataforma:
-
Margo Está Em Apuros (Margo’s Got Money Troubles) — Final em 20 de maio
-
O desfecho da temporada traz escolhas decisivas para Margo (Elle Fanning) em sua jornada de amadurecimento e maternidade inesperada. A série conta com Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer no elenco.
-
-
For All Mankind (Temporada 5) — Final em 29 de maio
-
O encerramento do quinto ano foca nas tensões críticas entre a próspera colônia de Marte e as nações da Terra. Vale lembrar que a sexta temporada já está oficialmente renovada.
-
Maio no Apple TV+
|Data
|Título
|Tipo
|08/05
|Incondicional
|Estreia de Série
|20/05
|Prazer Máximo Garantido
|Estreia de Série
|20/05
|Margo Está Em Apuros
|Final de Temporada
|29/05
|Cidade das Estrelas
|Estreia de Série
|29/05
|Aventuras nas Alturas
|Filme Original
|29/05
|For All Mankind (T5)
|Final de Temporada