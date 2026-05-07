Apple TV: As novidades que vem aí a partir desta semana

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A partir desta sexta, dia 8, o mês começa pra valer no Apple TV, marcado por estreias de thrillers e de franquias de ficção científica. Entre os novos títulos, três estreias de séries, dois finais de temporada de sucesso e um grande lançamento de filme. Veja tudo o que vem aí!

Novas Séries e Filmes (Estreias)

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Incondicional ( Unconditional ) — Estreia em 08 de maio Um suspense de oito episódios que acompanha uma mãe (Liraz Chamami) em uma luta desesperada após sua filha de 23 anos ser presa por tráfico de drogas em Moscou. A trama mergulha em uma rede de corrupção e crime na busca pela liberdade. Publicidade Dois episódios na estreia, seguidos por lançamentos semanais às sextas-feiras.



Prazer Máximo Garantido ( Maximum Pleasure Guaranteed ) — Estreia em 20 de maio Thriller de humor ácido protagonizado por Tatiana Maslany e Jake Johnson . Paula (Maslany), uma mãe recém-divorciada, vê-se envolvida em chantagens e assassinatos enquanto tenta reconstruir sua autoestima e a guarda da filha. Dez episódios de meia hora; dois no lançamento e novos semanalmente às quartas-feiras.



Cidade das Estrelas ( Star City ) — Estreia em 29 de maio Ambientada no universo de For All Mankind , esta série explora a perspectiva soviética da corrida espacial. O thriller conspiratório revela os riscos assumidos por cosmonautas e engenheiros atrás da Cortina de Ferro. Elenco: Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin e grande elenco.



Aventuras nas Alturas ( Propeller One-Way Night Coach ) — Estreia em 29 de maio Filme original escrito, dirigido e narrado por John Travolta . Ambientado na era de ouro da aviação, o longa acompanha a jornada mágica de um garoto e sua mãe rumo a Hollywood em um voo inesquecível.



Finais de Temporada

Maio também marca a conclusão de arcos importantes para séries aclamadas da plataforma:

Margo Está Em Apuros ( Margo’s Got Money Troubles ) — Final em 20 de maio O desfecho da temporada traz escolhas decisivas para Margo (Elle Fanning) em sua jornada de amadurecimento e maternidade inesperada. A série conta com Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer no elenco.

For All Mankind (Temporada 5) — Final em 29 de maio O encerramento do quinto ano foca nas tensões críticas entre a próspera colônia de Marte e as nações da Terra. Vale lembrar que a sexta temporada já está oficialmente renovada.



Maio no Apple TV+

Data Título Tipo 08/05 Incondicional Estreia de Série 20/05 Prazer Máximo Garantido Estreia de Série 20/05 Margo Está Em Apuros Final de Temporada 29/05 Cidade das Estrelas Estreia de Série 29/05 Aventuras nas Alturas Filme Original 29/05 For All Mankind (T5) Final de Temporada