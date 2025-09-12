back to top
    Canal GOAT traz craques da Bundesliga e Sauditão no final de semana

    Por Ricardo Marques
    O fim de semana de 13 e 14 de setembro promete agitar os fãs de esportes, e o Canal GOAT se prepara para uma cobertura intensa com transmissões que vão do futebol europeu ao futsal nacional.

    Os destaques ficam por conta das partidas da Bundesliga, o Campeonato Alemão, que traz grandes clubes em campo. No sábado, 13 de setembro, o Bayern de Munique entra em campo às 13h30 para enfrentar o Hamburgo. Antes, às 10h30, o Freiburg encara o Stuttgart.

    Sábado de muita bola rolando

    Ainda no futebol internacional, o sábado será de rodada do Campeonato Japonês, que terá três jogos sendo transmitidos pelo canal a partir das 6h. Mais tarde, às 12h45 e 15h, é a vez de acompanhar a intensidade do Futebol Saudita com as partidas de Al Okhdood x Al Taawoun e Al Ittihad x Al Fateh, respectivamente. O futebol feminino também marca presença com o jogo da NWSL (Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos) entre KC Current e Washington Spirit, às 20h30.

    Os amantes do futsal terão um prato cheio com a Liga Nacional de Futsal. No sábado, são três duelos imperdíveis:

    • Jaraguá x Joinville, às 17h15
    • Marreco x Foz Cataratas, às 18h30
    • Esporte Futuro x Pato, às 20h30

    Domingo de clássicos e grandes duelos

    No domingo, 14 de setembro, o futebol europeu continua com jogos de peso. O grande duelo do dia é na Bundesliga, com o encontro entre Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen, às 12h30. Outros campeonatos também ganham destaque, como a Superliga Inglesa Feminina, com Leicester City x Liverpool às 8h, e o Campeonato Escocês, que traz o clássico entre Kilmarnock x Celtic às 11h.

    A bola pesada do futsal volta com mais dois confrontos de peso pela Liga Nacional de Futsal:

    • Vélez Camaquã x Umuarama, às 11h
    • Blumenau x Atlântico, às 17h

    Publicidade

    Publicidade
