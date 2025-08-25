Canal estreia thriller de pastor traído pela esposa

Publicidade

Nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, às 22h, o canal de TV por assinatura Lifetime exibe o filme “Entre a Fé e o Desejo” (Secret Life of Pastor’s Wife, 2024), um thriller que cutuca o nervo exposto da hipocrisia moral.

A trama acompanha Angie (Jennings Rice), esposa do pastor Jim (Andrew Fultz), figura adorada em uma pequena cidade. No entanto, atrás da imagem de família perfeita, Angie se envolve com Jason (Mike Manning, de This is Us), o jovem contratado para limpar a piscina. O que começa como uma escapada para esquecer os problemas do casamento logo vira um jogo perigoso, capaz de colocar abaixo a reputação de “família comercial de margarina” — e expor os pecados de toda uma comunidade que se diz guiada por valores cristãos.

Dirigido por Danny J Boyle, o longa levanta questões espinhosas: até onde vai a máscara da fé? O que realmente acontece quando o desejo rompe as muralhas da moralidade?