Buscar
Mais
    InícioTV e streaming

    Canal estreia thriller de pastor traído pela esposa

    Por Redação
    Publicidade

    Nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, às 22h, o canal de TV por assinatura Lifetime exibe o filme “Entre a Fé e o Desejo” (Secret Life of Pastor’s Wife, 2024), um thriller que cutuca o nervo exposto da hipocrisia moral.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A trama acompanha Angie (Jennings Rice), esposa do pastor Jim (Andrew Fultz), figura adorada em uma pequena cidade. No entanto, atrás da imagem de família perfeita, Angie se envolve com Jason (Mike Manning, de This is Us), o jovem contratado para limpar a piscina. O que começa como uma escapada para esquecer os problemas do casamento logo vira um jogo perigoso, capaz de colocar abaixo a reputação de “família comercial de margarina” — e expor os pecados de toda uma comunidade que se diz guiada por valores cristãos.

    Dirigido por Danny J Boyle, o longa levanta questões espinhosas: até onde vai a máscara da fé? O que realmente acontece quando o desejo rompe as muralhas da moralidade?

    Nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, às 22h, o canal de TV por assinatura Lifetime exibe o filme “Entre a Fé e o Desejo” (Secret Life of Pastor’s Wife, 2024), um thriller que cutuca o nervo exposto da hipocrisia moral.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A trama acompanha Angie (Jennings Rice), esposa do pastor Jim (Andrew Fultz), figura adorada em uma pequena cidade. No entanto, atrás da imagem de família perfeita, Angie se envolve com Jason (Mike Manning, de This is Us), o jovem contratado para limpar a piscina. O que começa como uma escapada para esquecer os problemas do casamento logo vira um jogo perigoso, capaz de colocar abaixo a reputação de “família comercial de margarina” — e expor os pecados de toda uma comunidade que se diz guiada por valores cristãos.

    Publicidade

    Dirigido por Danny J Boyle, o longa levanta questões espinhosas: até onde vai a máscara da fé? O que realmente acontece quando o desejo rompe as muralhas da moralidade?

    Publicidade

    Recentes

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -