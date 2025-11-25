Canal E! recebe convidadas para debate sincero sobre etarismo

A série Luana é de Lua, apresentada por Luana Piovani, dedica seu quarto episódio a um debate crucial e urgente: o etarismo. O programa vai ao ar nesta terça-feira (25), às 23h, no canal E! Entertainment, com disponibilização no dia seguinte no serviço de streaming Universal+.

Para discutir o preconceito de idade, Luana Piovani reúne um time de convidadas de peso em uma mesa redonda que aborda idade, bem-estar, sexualidade e preconceitos. Entre as participantes estão as atrizes Isabel Fillardis e Nany People, a jornalista Lilian Lyang e a psicanalista Viviane Mosé.

Nany People não hesita em criticar a estrutura social: “O etarismo está estruturado na nossa sociedade porque, se um coroa pega uma novinha, ele se deu bem; já se uma coroa pega um novinho, ‘olha lá, está esfolando a véia’”.

O episódio conta com a participação especial da atriz e apresentadora Carolina Ferraz, que compartilha segredos de beleza e um marcante caso de etarismo que vivenciou. Ela relata o momento em que um senhor tentou elogiá-la de forma inadequada:

“Estava andando com a (minha filha) Isabel, quando passou um senhor e disse: ‘Quero dizer que sua mãe era a mulher mais linda da televisão.’ E eu na hora falei: ‘Era não! Eu sou. Não morri e continuo muito bonitona!’ Você não elogia as pessoas assim. É uma crítica disfarçada de elogio.”

A atriz e cantora Lucinha Lins, ícone de beleza há décadas, contribui com sua experiência sobre a passagem do tempo: “Tudo é aprendizado, então você aprende a envelhecer também. Então quando você está aprendendo a envelhecer e tem à sua volta um mundo que nega você como ser humano, como mulher, a palavra é cruel – não tem outra.”