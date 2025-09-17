back to top
    Canal Brasil celebra 27 anos com programação especial

    Por Ricardo Marques
    Para comemorar seu aniversário de 27 anos, celebrado em 18 de setembro, o Canal Brasil preparou uma programação especial que vai levar os cinéfilos a uma viagem no tempo, de volta a 1998, ano de sua fundação. A iniciativa presta uma homenagem ao cinema nacional, exibindo dez longas-metragens que foram lançados naquele período, um marco na chamada “retomada” da produção cinematográfica brasileira após a crise dos anos 90.

    A seleção de filmes, que será exibida ao longo da semana de aniversário, resgata algumas das obras mais icônicas e influentes da época. Entre os destaques, o público poderá rever o aclamado “Central do Brasil”, de Walter Salles, uma das maiores joias do cinema brasileiro, que imortalizou a atuação de Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira.

    Além dele, a lista de longas inclui:

    • “Coração Iluminado”, de Hector Babenco, uma obra autobiográfica do cineasta.
    • “O Primeiro Dia”, de Walter Salles e Daniela Thomas, que cruza o destino de uma mulher e um fugitivo no Réveillon.
    • “Bela Donna”, de Fábio Barreto, baseado no romance Riacho Doce, com filmagens no Ceará.
    • “Policarpo Quaresma, Herói do Brasil”, de Paulo Thiago, adaptação do clássico de Lima Barreto.
    • “Amores”, de Domingos de Oliveira, que aborda as inquietações humanas e as relações amorosas.
    • “Amor & Cia”, de Helvécio Ratton, comédia e drama inspirados na obra de Eça de Queiroz.
    • “Ação entre Amigos”, de Beto Brant, um thriller sobre ex-guerrilheiros e as cicatrizes do regime militar.
    • “Boleiros – Era Uma Vez o Futebol”, de Ugo Giorgetti, que celebra a paixão nacional pelo esporte.
    • “Traição”, uma obra coletiva de Arthur Fontes, Cláudio Torres e José Henrique Fonseca, baseada em contos de Nelson Rodrigues.

    A programação especial do Canal Brasil não só celebra a trajetória do canal, que se dedica há quase três décadas a valorizar a diversidade cultural do país, mas também reafirma a importância de um período que solidificou a força e a qualidade do cinema nacional. A mostra é uma oportunidade única para revisitar a época ou descobrir filmes que pavimentaram o caminho para a produção atual.

    - Publicidade -