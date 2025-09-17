Canal Brasil celebra 27 anos com programação especial

Publicidade

Para comemorar seu aniversário de 27 anos, celebrado em 18 de setembro, o Canal Brasil preparou uma programação especial que vai levar os cinéfilos a uma viagem no tempo, de volta a 1998, ano de sua fundação. A iniciativa presta uma homenagem ao cinema nacional, exibindo dez longas-metragens que foram lançados naquele período, um marco na chamada “retomada” da produção cinematográfica brasileira após a crise dos anos 90.

A seleção de filmes, que será exibida ao longo da semana de aniversário, resgata algumas das obras mais icônicas e influentes da época. Entre os destaques, o público poderá rever o aclamado “Central do Brasil”, de Walter Salles, uma das maiores joias do cinema brasileiro, que imortalizou a atuação de Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira.

Além dele, a lista de longas inclui:

“Coração Iluminado” , de Hector Babenco, uma obra autobiográfica do cineasta.

, de Hector Babenco, uma obra autobiográfica do cineasta. “O Primeiro Dia” , de Walter Salles e Daniela Thomas, que cruza o destino de uma mulher e um fugitivo no Réveillon.

, de Walter Salles e Daniela Thomas, que cruza o destino de uma mulher e um fugitivo no Réveillon. “Bela Donna” , de Fábio Barreto, baseado no romance Riacho Doce , com filmagens no Ceará.

, de Fábio Barreto, baseado no romance , com filmagens no Ceará. “Policarpo Quaresma, Herói do Brasil” , de Paulo Thiago, adaptação do clássico de Lima Barreto.

, de Paulo Thiago, adaptação do clássico de Lima Barreto. “Amores” , de Domingos de Oliveira, que aborda as inquietações humanas e as relações amorosas.

, de Domingos de Oliveira, que aborda as inquietações humanas e as relações amorosas. “Amor & Cia” , de Helvécio Ratton, comédia e drama inspirados na obra de Eça de Queiroz.

, de Helvécio Ratton, comédia e drama inspirados na obra de Eça de Queiroz. “Ação entre Amigos” , de Beto Brant, um thriller sobre ex-guerrilheiros e as cicatrizes do regime militar.

, de Beto Brant, um thriller sobre ex-guerrilheiros e as cicatrizes do regime militar. “Boleiros – Era Uma Vez o Futebol” , de Ugo Giorgetti, que celebra a paixão nacional pelo esporte.

, de Ugo Giorgetti, que celebra a paixão nacional pelo esporte. “Traição”, uma obra coletiva de Arthur Fontes, Cláudio Torres e José Henrique Fonseca, baseada em contos de Nelson Rodrigues.

A programação especial do Canal Brasil não só celebra a trajetória do canal, que se dedica há quase três décadas a valorizar a diversidade cultural do país, mas também reafirma a importância de um período que solidificou a força e a qualidade do cinema nacional. A mostra é uma oportunidade única para revisitar a época ou descobrir filmes que pavimentaram o caminho para a produção atual.