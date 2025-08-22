Campeonato Italiano: ESPN e Disney+ transmitem nova temporada

Publicidade

A bola vai rolar para a temporada 2025/2026 do Campeonato Italiano, e os fãs de futebol poderão acompanhar todos os jogos com exclusividade pela ESPN e pelo Disney+. Após uma edição histórica, em que o Napoli se sagrou campeão na última rodada com apenas um ponto de vantagem sobre a Inter de Milão, a nova jornada promete ser ainda mais emocionante.

Disputa Intensa e Candidatos ao Título

A temporada chega com grandes expectativas. O Napoli busca o seu quinto título italiano e terá de enfrentar adversários de peso. A Inter de Milão, atual vice-campeã europeia, é uma das favoritas, assim como a Juventus, clube mais rico da Itália, o Milan e a Atalanta, que vem se destacando nos últimos anos.

A estreia do Napoli acontece já neste sábado, 23 de agosto, às 13h30, contra o Sassuolo, com transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+. A partida terá narração de Vinícius Moura e comentários de Leonardo Bertozzi. Já a vice-campeã Inter de Milão entra em campo na segunda-feira, 25 de agosto, às 15h45, para enfrentar o Torino.

Cobertura Completa e Programação Especial

O Disney+ exibirá todos os 380 jogos da Serie A, enquanto a ESPN transmitirá as principais partidas em sua grade. A plataforma de streaming e o canal de TV prometem uma cobertura multiplataforma, com conteúdos especiais, análises e programas ao vivo para os amantes do futebol italiano.

Com a Serie A, a ESPN reforça sua posição como a “casa do futebol europeu” no Brasil, transmitindo os principais torneios do continente, como a Premier League e a LaLiga. Ao todo, serão mais de 2 mil jogos ao vivo na temporada 2025/2026, com os maiores clubes e craques do mundo em uma cobertura completa.