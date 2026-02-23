Bióloga que “viralizou” com a cura da paralisia é convidada no novo Roda Viva

- Publicidade -

O Roda Viva inicia nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, uma das fases mais significativas de sua história. Às vésperas de completar 40 anos, o programa de entrevistas mais tradicional da TV brasileira apresenta ao público seu novo mediador: o experiente jornalista Ernesto Paglia. A estreia marca não apenas a troca de comando, mas uma reformulação visual e interativa que busca aproximar o clássico da TV Cultura das novas linguagens digitais.

Entre as novidades, o programa amplia sua bancada para seis jornalistas convidados, aumentando a diversidade de veículos e perspectivas. Pela primeira vez, quatro estudantes de jornalismo estarão presentes no estúdio para acompanhar a dinâmica das entrevistas. A interatividade também ganha força com a abertura de um canal via WhatsApp, permitindo que o público envie perguntas em tempo real.

Traços premiados e esperança na medicina

As famosas charges do programa, que imortalizam os momentos da entrevista, ganham uma nova identidade com a chegada de Eduardo Baptistão. O ilustrador, vencedor de cinco troféus HQMix e prêmios internacionais, assume o posto de cartunista fixo, trazendo seu traço consagrado após décadas no Estadão e na revista Veja.

Para abrir esta nova era, a convidada é a bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio (UFRJ). No centro da roda, ela detalhará a revolucionária descoberta da polilaminina, uma molécula recriada em laboratório após 30 anos de estudos. A substância tornou-se a grande esperança da medicina para reverter paralisias causadas por lesões na medula. Com a autorização da Anvisa para testes clínicos, a cientista discutirá os próximos passos desta fronteira médica.

Bancada de Especialistas

Para sabatinar a pesquisadora, a produção escalou um time de elite do jornalismo científico e de saúde:

Carol Marcelino (Saúde);

Fabiana Cambricoli (Estadão);

Jairo Marques (Folha de S.Paulo);

Lúcia Helena de Oliveira (UOL);

Mariana Varella (Portal Drauzio);

Rafael Garcia (O Globo).

O Roda Viva vai ao ar às 22h, na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora. É o início de uma jornada que promete honrar o legado do programa, agora com o frescor e a credibilidade de Ernesto Paglia.