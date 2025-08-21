Audiência do streaming bate recorde nos EUA e se aproxima de 50%

Publicidade

O mercado de streaming nos Estados Unidos continua em forte ascensão. De acordo com o relatório mensal The Gauge, da Nielsen, a audiência de plataformas de streaming atingiu um novo recorde em julho de 2025, representando 47,3% do tempo total de visualização de TV no país.

O crescimento, impulsionado pela chegada de novas opções e pela oferta de conteúdos originais e licenciados, coloca o streaming cada vez mais próximo de superar a audiência combinada da TV a cabo e aberta.

Netflix e Peacock se destacam; YouTube e Roku também batem recordes

Entre as plataformas, a Netflix foi a grande destaque do mês, impulsionando sua audiência com um aumento de 5% em relação a junho. A plataforma alcançou um recorde de 8,8% da audiência total de TV, um feito inédito. O sucesso foi impulsionado por um fluxo constante de novos lançamentos, tanto originais quanto adquiridos, que dominaram o ranking dos 10 títulos mais assistidos. A série original “Round 6” liderou o ranking com 5,4 bilhões de minutos assistidos.

O Peacock também manteve seu bom desempenho, crescendo 3% em relação a junho e empatando seu recorde mensal com 1,6% da audiência total de TV, impulsionado pela série original “Love Island USA”, que foi o segundo título mais assistido do mês, com 5,3 bilhões de minutos.

Outros destaques do relatório incluem:

The Roku Channel: A plataforma registrou o maior crescimento mensal de audiência, com um aumento de 7,5% em relação a junho, atingindo 2,8% do total de visualizações de TV.

A plataforma registrou o maior crescimento mensal de audiência, com um aumento de 7,5% em relação a junho, atingindo 2,8% do total de visualizações de TV. YouTube: O gigante do vídeo alcançou um novo recorde de 13,4% da audiência total, com um aumento notável de 8% entre os espectadores de 18 a 24 anos.

Enquanto o streaming cresce, as TVs aberta e a cabo sentem os efeitos da programação de verão com menos conteúdo original e esportes. A TV aberta ficou com 18,4% da audiência, impulsionada em parte por um aumento de 28% no consumo de notícias. Já a TV a cabo registrou 22,2% do tempo de visualização, com destaque para a transmissão do Home Run Derby da MLB, que liderou a audiência do segmento.