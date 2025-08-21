Buscar
Mais
    InícioMundo

    Audiência do streaming bate recorde nos EUA e se aproxima de 50%

    Por Ricardo Marques
    Publicidade

    O mercado de streaming nos Estados Unidos continua em forte ascensão. De acordo com o relatório mensal The Gauge, da Nielsen, a audiência de plataformas de streaming atingiu um novo recorde em julho de 2025, representando 47,3% do tempo total de visualização de TV no país.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    O crescimento, impulsionado pela chegada de novas opções e pela oferta de conteúdos originais e licenciados, coloca o streaming cada vez mais próximo de superar a audiência combinada da TV a cabo e aberta.

    Netflix e Peacock se destacam; YouTube e Roku também batem recordes

    Entre as plataformas, a Netflix foi a grande destaque do mês, impulsionando sua audiência com um aumento de 5% em relação a junho. A plataforma alcançou um recorde de 8,8% da audiência total de TV, um feito inédito. O sucesso foi impulsionado por um fluxo constante de novos lançamentos, tanto originais quanto adquiridos, que dominaram o ranking dos 10 títulos mais assistidos. A série original “Round 6” liderou o ranking com 5,4 bilhões de minutos assistidos.

    Publicidade

    O Peacock também manteve seu bom desempenho, crescendo 3% em relação a junho e empatando seu recorde mensal com 1,6% da audiência total de TV, impulsionado pela série original “Love Island USA”, que foi o segundo título mais assistido do mês, com 5,3 bilhões de minutos.

    Outros destaques do relatório incluem:

    • The Roku Channel: A plataforma registrou o maior crescimento mensal de audiência, com um aumento de 7,5% em relação a junho, atingindo 2,8% do total de visualizações de TV.
    • YouTube: O gigante do vídeo alcançou um novo recorde de 13,4% da audiência total, com um aumento notável de 8% entre os espectadores de 18 a 24 anos.

    Enquanto o streaming cresce, as TVs aberta e a cabo sentem os efeitos da programação de verão com menos conteúdo original e esportes. A TV aberta ficou com 18,4% da audiência, impulsionada em parte por um aumento de 28% no consumo de notícias. Já a TV a cabo registrou 22,2% do tempo de visualização, com destaque para a transmissão do Home Run Derby da MLB, que liderou a audiência do segmento.

    O mercado de streaming nos Estados Unidos continua em forte ascensão. De acordo com o relatório mensal The Gauge, da Nielsen, a audiência de plataformas de streaming atingiu um novo recorde em julho de 2025, representando 47,3% do tempo total de visualização de TV no país.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    O crescimento, impulsionado pela chegada de novas opções e pela oferta de conteúdos originais e licenciados, coloca o streaming cada vez mais próximo de superar a audiência combinada da TV a cabo e aberta.

    Publicidade

    Netflix e Peacock se destacam; YouTube e Roku também batem recordes

    Entre as plataformas, a Netflix foi a grande destaque do mês, impulsionando sua audiência com um aumento de 5% em relação a junho. A plataforma alcançou um recorde de 8,8% da audiência total de TV, um feito inédito. O sucesso foi impulsionado por um fluxo constante de novos lançamentos, tanto originais quanto adquiridos, que dominaram o ranking dos 10 títulos mais assistidos. A série original “Round 6” liderou o ranking com 5,4 bilhões de minutos assistidos.

    O Peacock também manteve seu bom desempenho, crescendo 3% em relação a junho e empatando seu recorde mensal com 1,6% da audiência total de TV, impulsionado pela série original “Love Island USA”, que foi o segundo título mais assistido do mês, com 5,3 bilhões de minutos.

    Publicidade

    Outros destaques do relatório incluem:

    • The Roku Channel: A plataforma registrou o maior crescimento mensal de audiência, com um aumento de 7,5% em relação a junho, atingindo 2,8% do total de visualizações de TV.
    • YouTube: O gigante do vídeo alcançou um novo recorde de 13,4% da audiência total, com um aumento notável de 8% entre os espectadores de 18 a 24 anos.

    Enquanto o streaming cresce, as TVs aberta e a cabo sentem os efeitos da programação de verão com menos conteúdo original e esportes. A TV aberta ficou com 18,4% da audiência, impulsionada em parte por um aumento de 28% no consumo de notícias. Já a TV a cabo registrou 22,2% do tempo de visualização, com destaque para a transmissão do Home Run Derby da MLB, que liderou a audiência do segmento.

    Publicidade

    Recentes

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -