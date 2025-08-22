Apple TV+ fica mais caro para o assinante brasileiro

Publicidade

O serviço de streaming Apple TV+ ficou mais caro no Brasil. A mensalidade, que antes custava R$ 21,90, agora é de R$ 29,90, um reajuste de 37%. O aumento de preço foi implementado na quinta-feira, dia 21 de agosto.

O Brasil não foi o único país a ser afetado pelo reajuste. Nos Estados Unidos, o valor da assinatura subiu de US$ 9,99 para US$ 12,99, um aumento de 30%. Para novos assinantes, os novos valores já estão valendo. No entanto, ainda é possível aproveitar um período de teste gratuito de 7 dias.

Quem compra um novo aparelho da Apple, como iPhone, iPad ou Mac, pode conseguir um período de gratuidade mais longo, que pode variar entre três e doze meses, dependendo do produto.

Para quem já assina o Apple TV+, o novo valor será aplicado a partir do próximo ciclo de cobrança. Os assinantes serão notificados sobre a mudança por e-mail com antecedência.