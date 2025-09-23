Apple TV+ estreia minissérie estrelada por vencedora do Oscar

Publicidade

O Apple TV+ divulgou um clipe inédito de sua mais nova e aguardada produção, a minissérie “A Especialista” (“The Savant”), estrelada e produzida pela vencedora do Oscar, Jessica Chastain. A estreia mundial está marcada para esta sexta-feira, 26 de setembro.

A trama de oito episódios, que promete prender o espectador com uma atmosfera de tensão e emoção, acompanha uma investigadora de elite, conhecida como “A Especialista” (Chastain). Seu trabalho é se infiltrar em grupos e organizações online que promovem o ódio, com a perigosa missão de identificar e deter extremistas antes que eles consigam colocar seus planos violentos em prática.

A estreia contará com a liberação dos dois primeiros episódios. Os capítulos seguintes serão lançados semanalmente, toda sexta-feira, até o dia 7 de novembro.

Confira a sinopse dos episódios de estreia:

Episódio 1 – “Whack-a-Mole” (Sexta-feira, 26 de setembro): O custo psicológico da vida dupla de Jodi Goodwin (Chastain) como investigadora infiltrada vem à tona depois que um tiroteio a afeta pessoalmente.

Episódio 2 – "Doxxed" (Sexta-feira, 26 de setembro): A prisão de um extremista gera discussões sobre retaliação. Jodi (Chastain) precisa mergulhar fundo na rede de contatos dele antes que uma de suas identidades secretas seja exposta, transformando a situação em um caso mortal.

Além de Jessica Chastain, que retorna à TV após o sucesso de “George & Tammy”, o elenco conta com nomes de peso como Nnamdi Asomugha (“O Banqueiro”), Cole Doman (“Mutt”), Jordana Spiro (“Night Comes On”), Trinity Lee Shirley (“Way of the Warrior Kid”), Toussaint Francois Battiste (“An Extraordinary Life”) e a participação especial de Pablo Schreiber (“Orange Is the New Black”).