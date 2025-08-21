Adeus: Pluto TV exclui 04 canais de uma só vez

Publicidade

O serviço de streaming gratuito Pluto TV realizou mais uma mudança em sua grade de canais, com a saída de quatro opções populares entre os assinantes. A partir de agora, não estão mais disponíveis as transmissões dos canais DiaTV, MTV Flow Latino, MTV Spanking New e Yo! MTV.

Essa alteração faz parte da dinâmica de plataformas FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), que frequentemente atualizam seus catálogos para incluir novas parcerias e otimizar a programação.

Conheça os canais que saíram do Pluto TV

O canal exibia uma seleção de videoclipes variados, incluindo hits recentes e novidades do mundo da música, oferecendo aos espectadores uma dose constante de lançamentos musicais. Yo! MTV: Inspirado no icônico programa de TV, este canal era um prato cheio para os fãs de hip-hop. Sua programação celebrava os melhores e mais recentes videoclipes de rap, R&B e outros gêneros urbanos.

Ainda não há informações oficiais sobre a chegada de novos canais para substituir os que saíram.