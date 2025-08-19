Adeus “Pavão”: Mudanças afetarão ainda CNBC, USA e The Golf Channel

Publicidade

A Versant, nova empresa que abrigará os canais de TV a cabo da Comcast, começará a exibir sua programação esportiva sob a nova marca USA Sports ainda este ano. O anúncio foi feito pelo CEO Mark Lazarus, que confirmou a mudança em um memorando enviado aos funcionários nesta segunda-feira (19).

Segundo Lazarus, os eventos esportivos transmitidos pelo USA Network e pelo Golf Channel passarão a ter a nova marca, que contará com seu próprio logotipo e será exibida de forma destacada durante as transmissões ao vivo. A iniciativa é parecida com a da Warner Bros Discovery (WBD), que unificou sua programação esportiva sob o nome TNT Sports.

Separação e nova identidade para os canais

A criação da USA Sports faz parte de um movimento maior da Versant para se separar da NBCUniversal, que pertence à Comcast. A nova empresa tem como objetivo criar uma identidade própria, abandonando a marca NBC e o famoso logotipo do pavão.

Lazarus explicou que a NBCUniversal decidiu manter o pavão, “um símbolo deles“, para dentro da “família NBCU“. Com isso, a Versant terá a chance de “traçar seu próprio caminho, criar identidades de marca distintas e estabelecer uma organização de notícias independente“.

Além da USA Sports, outros canais da Versant também passarão por mudanças de marca. O MSNBC mudará seu nome para MS NOW, uma vez que terá sua própria organização de notícias e, apesar da sobreposição de cobertura, a nova empresa quer se diferenciar da NBC News.

Já o CNBC manterá o acrônimo, que na verdade significa “Consumer News and Business Channel” e nunca foi uma referência à National Broadcasting Co. O canal de notícias financeiras, que já opera de forma independente, ganhará apenas um novo logotipo sem o pavão, em respeito a acordos de licenciamento.

Programação independente

Apesar de unificar as transmissões esportivas sob uma mesma marca, o USA Network e o Golf Channel continuarão a ter suas próprias programações independentes. O Golf Channel, por exemplo, manterá seus programas de análise e documentários sobre golfe, enquanto o USA Network continuará exibindo séries, filmes e reprises.