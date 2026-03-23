Abril: Confira as principais estreias do Telecine Premium

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O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou diversas novidades para seus assinantes ao longo do mês de abril. As principais estreias acontecem todo sábado, sempre a partir das 22h. Confira abaixo as novidades:

As novidades começam no dia 4 de abril com Truque de Mestre – 3º Ato. Em Truque de Mestre: O 3º Ato, os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan) retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

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No dia 11, os assinantes conferem (Des)Controle. Kátia Klein, uma escritora de 45 anos, vive uma crise criativa graças à pressão do trabalho e da família. Diante dessa vida caótica, ela busca alívio na bebida, passando de uma taça de vinho ao descontrole completo, perdendo-se para o alcoolismo.

A Longa Marcha é a novidade do dia 18 de abril. Adolescentes participam de uma competição extenuante e de alto risco onde devem caminhar continuamente ou serão baleados por um membro de sua escolta militar.

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Fechando o mês, o canal exibe Drácula: Uma História de Amor Eterno. O Príncipe Vladimir renega Deus após a perda brutal de sua esposa. Ele então herda uma maldição: a vida eterna. Condenado a vagar através dos séculos, ele tem apenas uma esperança: reencontrar seu amor perdido.

Confira os trailers: