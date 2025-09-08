‘A Escrava Isaura’ chega ao Disney+

Publicidade
A partir de 8 de setembro, a novela “A Escrava Isaura“, de 2004, que está atualmente sendo reevibida pela Record, passa a ser exibida também no Disney+, com uma leva inicial de dez episódios disponibilizados na primeira semana e, posteriormente, cinco novos episódios lançados toda segunda-feira.
O relançamento de A Escrava Isaura reforça o êxito que as novelas nacionais vêm conquistando no Disney+, como A Caverna Encantada do SBT, e Paulo, O Apóstolo, também da Record.
Apostando em tecnologia de ponta, a novela foi totalmente remasterizada em áudio e imagem com o uso de inteligência artificial, agregando alta qualidade à trajetória emocionante de Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi.
Publicidade
Ambientada no Brasil do século XIX, a trama destaca a luta de Isaura por liberdade em meio a paixões, vinganças e reviravoltas marcantes, consolidando seu papel histórico na teledramaturgia nacional.
O elenco conta com nomes consagrados como Leopoldo Pacheco, Rubens de Falco, Norma Blum, Maria Ribeiro e Theo Becker, sob direção de Herval Rossano e Emílio Di Biasi, celebrando a força da literatura e cultura brasileira.
A partir de 8 de setembro, a novela “A Escrava Isaura“, de 2004, que está atualmente sendo reevibida pela Record, passa a ser exibida também no Disney+, com uma leva inicial de dez episódios disponibilizados na primeira semana e, posteriormente, cinco novos episódios lançados toda segunda-feira.
O relançamento de A Escrava Isaura reforça o êxito que as novelas nacionais vêm conquistando no Disney+, como A Caverna Encantada do SBT, e Paulo, O Apóstolo, também da Record.
Publicidade
Apostando em tecnologia de ponta, a novela foi totalmente remasterizada em áudio e imagem com o uso de inteligência artificial, agregando alta qualidade à trajetória emocionante de Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi.
Ambientada no Brasil do século XIX, a trama destaca a luta de Isaura por liberdade em meio a paixões, vinganças e reviravoltas marcantes, consolidando seu papel histórico na teledramaturgia nacional.
Publicidade
O elenco conta com nomes consagrados como Leopoldo Pacheco, Rubens de Falco, Norma Blum, Maria Ribeiro e Theo Becker, sob direção de Herval Rossano e Emílio Di Biasi, celebrando a força da literatura e cultura brasileira.