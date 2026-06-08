Zapping anuncia encerramento de suas operações de streaming no Peru

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​A operadora de TV por assinatura via streaming Zapping anunciou oficialmente que deixará de operar no mercado peruano a partir de 30 de junho de 2026. O anúncio foi feito por meio de um comunicado direcionado aos clientes mas redes sociais da empresa.

​A decisão estratégica é restrita ao território peruano e não afeta a operação da Zapping no Brasil, onde a empresa segue operando normalmente.

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​No texto publicado pela marca em suas redes sociais sob a assinatura do “Tio Zapping”, a plataforma detalha as datas e os procedimentos de cobrança para os usuários peruanos:

​”Queridos zappiners: Temos uma notícia importante. Desde o dia 30 de junho de 2026, a Zapping deixará de estar disponível no Peru.

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​A partir dessa data, o serviço de TV já não funcionará no aplicativo e nossos assinantes não terão novas cobranças associadas.

​A boa notícia é que isto poderia ser apenas uma pausa. Estamos trabalhando para voltar em breve com uma plataforma renovada, reforçada e com um novo respaldo no Peru.

​Obrigado por nos acompanhar, acreditar e ‘zappear’ conosco.

​Não é um adeus, é um ‘nos vemos em breve’.

​Tio Zapping”

​Apesar do tom de despedida em relação à estrutura atual, a empresa deixa claro o desejo de reestruturar o produto localmente no futuro com um novo formato ou apoio financeiro para concorrer no setor de IPTV e canais abertos/fechados da região.